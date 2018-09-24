В селе Солнечная поляна отсутствует доступная медпомощь

Село Солнечная поляна является удаленной территорией Жигулевска и находится в 50 км от города, в селе проживает около 1,5 тыс. человек, значительная часть которых — люди пенсионного возраста. Отсутствие даже процедурного кабинета в поселке с учетом расписания движения общественного транспорта до города создает проблемы доступности первичной медпомощи.
На данный факт обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области. Как сообщает пресс-служба ОНФ, вопрос пытались решить совместно с представителями регионального министерства здравоохранения, администрацией Жигулевска и жителями села Солнечная поляна. Изучалась возможность открытия фельдшерско-акушерского пункта или мобильного медицинского комплекса.
"Жители села Солнечная поляна уже несколько лет живут без врача, необходимость в фельдшерском пункте там очевидна, — сообщил член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов. — Вместе с инициативной группой жителей села в результате большой работы и долгих обсуждений в ходе выездных рабочих встреч вместе с представителями министерства здравоохранения и местной администрации нам удалось найти решение о восстановлении медпункта в селе".
В мае 2018 года было найдено оптимальное решение по переоборудованию и проведения соответствующего ремонта помещения бывших столярных мастерских в отделение врачей общей практики. Представители администрации Жигулевска заверили общественность, что уже в августе будет подготовлена проектно-сметная документация и в октябре начат ремонт помещения мастерских, чтобы к началу следующего года в селе снова появилось отделение врачей общей практики.
"На сегодняшний день мы вынуждены констатировать, что муниципалитет города Жигулевска, взявший на себя обязательства по проектно-сметной подготовке к ремонту помещения, необоснованно затягивает исполнение обязательств либо умышленно завышает стоимость проведения ремонтных работ. По состоянию на сентябрь 2018 года итоговая сумма ремонта не определена", — выразил мнение общественности Синцов.
В частности, строительная организация по заданию администрации составила смету на общую сумму 13,9 млн рублей. Специалисты минздрава посчитали стоимость квадратного метра ремонта в 79 тыс. руб., сравнимой со стоимостью элитного жилья. С мая по август строительная организация четырежды пересчитывала смету, в итоге понизив до 7 млн рублей Стоимость работ и оборудования для ремонта в смете также завышена более чем в пять раз, пояснили специалисты министерства здравоохранения.
"На запрос ОНФ мэрия Жигулевска прислала формальный ответ, что сметную документацию они направили, а остальные виды работ находятся в компетенции ведомства здравоохранения. Фактически это отписка. Такой формальный подход и затягивание сроков проведения ремонта недопустимо", — считает Синцов.
В настоящее время эксперты ОНФ вынуждены проводить анализ проектно-сметной документации, налаживать межведомственное взаимодействие между профильным ведомством и муниципалитетом в интересах жителей удаленного поселка. Выводы и предложения общественности будут представлены руководству региона уже на ближайшей региональной конференции в начале октября с целью повышения ответственности муниципальных органов власти в организации доступной медицинской помощи на территории Самарской области.
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Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!
Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.