В селе Солнечная поляна отсутствует доступная медпомощь

Село Солнечная поляна является удаленной территорией Жигулевска и находится в 50 км от города, в селе проживает около 1,5 тыс. человек, значительная часть которых — люди пенсионного возраста. Отсутствие даже процедурного кабинета в поселке с учетом расписания движения общественного транспорта до города создает проблемы доступности первичной медпомощи.

На данный факт обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области. Как сообщает пресс-служба ОНФ, вопрос пытались решить совместно с представителями регионального министерства здравоохранения, администрацией Жигулевска и жителями села Солнечная поляна. Изучалась возможность открытия фельдшерско-акушерского пункта или мобильного медицинского комплекса.

"Жители села Солнечная поляна уже несколько лет живут без врача, необходимость в фельдшерском пункте там очевидна, — сообщил член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов. — Вместе с инициативной группой жителей села в результате большой работы и долгих обсуждений в ходе выездных рабочих встреч вместе с представителями министерства здравоохранения и местной администрации нам удалось найти решение о восстановлении медпункта в селе".

В мае 2018 года было найдено оптимальное решение по переоборудованию и проведения соответствующего ремонта помещения бывших столярных мастерских в отделение врачей общей практики. Представители администрации Жигулевска заверили общественность, что уже в августе будет подготовлена проектно-сметная документация и в октябре начат ремонт помещения мастерских, чтобы к началу следующего года в селе снова появилось отделение врачей общей практики.

"На сегодняшний день мы вынуждены констатировать, что муниципалитет города Жигулевска, взявший на себя обязательства по проектно-сметной подготовке к ремонту помещения, необоснованно затягивает исполнение обязательств либо умышленно завышает стоимость проведения ремонтных работ. По состоянию на сентябрь 2018 года итоговая сумма ремонта не определена", — выразил мнение общественности Синцов.

В частности, строительная организация по заданию администрации составила смету на общую сумму 13,9 млн рублей. Специалисты минздрава посчитали стоимость квадратного метра ремонта в 79 тыс. руб., сравнимой со стоимостью элитного жилья. С мая по август строительная организация четырежды пересчитывала смету, в итоге понизив до 7 млн рублей Стоимость работ и оборудования для ремонта в смете также завышена более чем в пять раз, пояснили специалисты министерства здравоохранения.

"На запрос ОНФ мэрия Жигулевска прислала формальный ответ, что сметную документацию они направили, а остальные виды работ находятся в компетенции ведомства здравоохранения. Фактически это отписка. Такой формальный подход и затягивание сроков проведения ремонта недопустимо", — считает Синцов.

В настоящее время эксперты ОНФ вынуждены проводить анализ проектно-сметной документации, налаживать межведомственное взаимодействие между профильным ведомством и муниципалитетом в интересах жителей удаленного поселка. Выводы и предложения общественности будут представлены руководству региона уже на ближайшей региональной конференции в начале октября с целью повышения ответственности муниципальных органов власти в организации доступной медицинской помощи на территории Самарской области.