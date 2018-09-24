Компания Павла Сметаны подала иск к СК "Родник" на 138 млн рублей

С Самарского комбината (СК) "Родник" (специализируется на производстве и продаже алкогольной продукции) взыскивают 138,5 млн рублей.
Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Самарской области от ООО "Паритет Групп" (занимается оптовой торговлей напитками), которое подконтрольно гендиректору ГК "Кристалл-Лефортово" Павлу Сметане.
Как отмечается в материалах КАД ВАС, задолженность образовалась по договору поставки, заключенному в феврале 2017 года. Пока заявление оставлено без движения.
Отметим, прежде СМИ связывали СК "Родник" с депутатом губернской думы Александром Милеевым.
В настоящее время, по данным ИАС Seldon Basis, 51% ООО СК "Родник" принадлежит АО "Актив", 49% — Павлу Сметане. Правда, его доля находится в залоге у Любови Милеевой до полного расчета за нее.
При этом Милеева пытается через суд взыскать со Сметаны 100 млн руб. по договору купли-продажи доли в уставном капитале "Родника", а Павел Сметана — признать этого договор недействительным. Пока решение по делу не принято.
Напомним, с 2014 г. в СК "Родник" начались проблемы. Так, с февраля 2014 г. до середины 2016 г. производство на заводе простаивало. Остановить работу пришлось после того, как надзорные органы в рамках проверки нашли в здании рядом с комбинатом более 1,2 млн акцизных марок, принадлежащих СК "Родник". Это стало причиной лишения комбината лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции, а также возбуждения нескольких уголовных дел, которые, однако, были прекращены уже в 2015 году.
Восстановить лицензию завода удалось лишь в 2016 г. после смены руководства. Должность гендиректора комбината тогда занял Павел Сметана. Работа на заводе была восстановлена.
Но в 2018 г. выяснилось, что ГК "Кристалл-Лефортово" намерена приостановить производство на "Роднике" из-за финансовых проблем.
Спустя некоторое время после этого вновь сменился генеральный директор завода — в конце марта текущего года эту должность занял экс-депутат гордумы Самары Вячеслав Дормидонтов. Как сообщали местные СМИ, узнав о планах "Кристалл-Лефортово", самарские акционеры решили вернуть управление заводом себе. Отмечалось также, что новое руководство намерено сохранить предприятие.
Однако той же весной в Арбитражный суд Самарской области поступило первое заявление о признании предприятия банкротом — от ООО "Стекольная компания "Гелиос", которому "Родник" задолжал 11,4 млн рублей. Производство по этому иску было прекращено, но в июле аналогичный поступил от ООО "Промышленные технологии" — из-за долга в 1,6 млн руб., который общество перекупило у Дербентского завода игристых вин. "Промышленным технологиям" суд также отказал. Но в рамках этого разбирательства с заявлением о признании себя несостоятельным обратился сам "Родник". Пока решение судом по этому требованию не принято.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.