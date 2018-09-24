Компания Павла Сметаны подала иск к СК "Родник" на 138 млн рублей

С Самарского комбината (СК) "Родник" (специализируется на производстве и продаже алкогольной продукции) взыскивают 138,5 млн рублей.

Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Самарской области от ООО "Паритет Групп" (занимается оптовой торговлей напитками), которое подконтрольно гендиректору ГК "Кристалл-Лефортово" Павлу Сметане.

Как отмечается в материалах КАД ВАС, задолженность образовалась по договору поставки, заключенному в феврале 2017 года. Пока заявление оставлено без движения.

Отметим, прежде СМИ связывали СК "Родник" с депутатом губернской думы Александром Милеевым.

В настоящее время, по данным ИАС Seldon Basis, 51% ООО СК "Родник" принадлежит АО "Актив", 49% — Павлу Сметане. Правда, его доля находится в залоге у Любови Милеевой до полного расчета за нее.

При этом Милеева пытается через суд взыскать со Сметаны 100 млн руб. по договору купли-продажи доли в уставном капитале "Родника", а Павел Сметана — признать этого договор недействительным. Пока решение по делу не принято.

Напомним, с 2014 г. в СК "Родник" начались проблемы. Так, с февраля 2014 г. до середины 2016 г. производство на заводе простаивало. Остановить работу пришлось после того, как надзорные органы в рамках проверки нашли в здании рядом с комбинатом более 1,2 млн акцизных марок, принадлежащих СК "Родник". Это стало причиной лишения комбината лицензии на производство, хранение и поставку алкогольной продукции, а также возбуждения нескольких уголовных дел, которые, однако, были прекращены уже в 2015 году.

Восстановить лицензию завода удалось лишь в 2016 г. после смены руководства. Должность гендиректора комбината тогда занял Павел Сметана. Работа на заводе была восстановлена.

Но в 2018 г. выяснилось, что ГК "Кристалл-Лефортово" намерена приостановить производство на "Роднике" из-за финансовых проблем.

Спустя некоторое время после этого вновь сменился генеральный директор завода — в конце марта текущего года эту должность занял экс-депутат гордумы Самары Вячеслав Дормидонтов. Как сообщали местные СМИ, узнав о планах "Кристалл-Лефортово", самарские акционеры решили вернуть управление заводом себе. Отмечалось также, что новое руководство намерено сохранить предприятие.

Однако той же весной в Арбитражный суд Самарской области поступило первое заявление о признании предприятия банкротом — от ООО "Стекольная компания "Гелиос", которому "Родник" задолжал 11,4 млн рублей. Производство по этому иску было прекращено, но в июле аналогичный поступил от ООО "Промышленные технологии" — из-за долга в 1,6 млн руб., который общество перекупило у Дербентского завода игристых вин. "Промышленным технологиям" суд также отказал. Но в рамках этого разбирательства с заявлением о признании себя несостоятельным обратился сам "Родник". Пока решение судом по этому требованию не принято.