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Преступления Происшествия

В Отрадном парень, решивший пострелять в воздух, задел мужчину

ОТРАДНЫЙ. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Отрадном произошла стрельба в районе ул. Сабирзянова. Затем злоумышленники скрылись на серебристой Lada Vesta. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Инспекторы ДПС заметили похожую машину, ехавшую в направлении дороги Самара — Бугуруслан. Автомобиль остановили, за рулем был 28-летний местный житель и 26-летний пассажир — житель Кинель-Черкасс, у которого при досмотре изъяли травматический пистолет и три патрона.

Как выяснилось, молодой человек вместе с приятелем около пивной решил пострелять в воздух, но задел проходящего мимо мужчину. Прохожий не пострадал — пуля повредила только его куртку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

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