В Отрадном парень, решивший пострелять в воздух, задел мужчину

В Отрадном произошла стрельба в районе ул. Сабирзянова. Затем злоумышленники скрылись на серебристой Lada Vesta. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Инспекторы ДПС заметили похожую машину, ехавшую в направлении дороги Самара — Бугуруслан. Автомобиль остановили, за рулем был 28-летний местный житель и 26-летний пассажир — житель Кинель-Черкасс, у которого при досмотре изъяли травматический пистолет и три патрона.
Как выяснилось, молодой человек вместе с приятелем около пивной решил пострелять в воздух, но задел проходящего мимо мужчину. Прохожий не пострадал — пуля повредила только его куртку.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.