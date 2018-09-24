В Отрадном парень, решивший пострелять в воздух, задел мужчину

В Отрадном произошла стрельба в районе ул. Сабирзянова. Затем злоумышленники скрылись на серебристой Lada Vesta. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы ДПС заметили похожую машину, ехавшую в направлении дороги Самара — Бугуруслан. Автомобиль остановили, за рулем был 28-летний местный житель и 26-летний пассажир — житель Кинель-Черкасс, у которого при досмотре изъяли травматический пистолет и три патрона.

Как выяснилось, молодой человек вместе с приятелем около пивной решил пострелять в воздух, но задел проходящего мимо мужчину. Прохожий не пострадал — пуля повредила только его куртку.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".