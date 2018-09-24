Павел Веселовский, YellowRockets: "Продукты российских IT-компаний могут стать глобальными"

6-7 октября в Самаре в очередной раз пройдет легендарная конференция интернет-деятелей "404", которая соберет самых продвинутых и модных представителей диджитал-сообщества. В их числе и Павел Веселовский — организатор первого всероссийского Science Slam, за плечами которого опыт франдрайзинга для проектов НКО, практический опыт в сфере IT. Сейчас Павел — руководитель направления образовательных программ в YellowRockets.

На фестивале "404" Павел Веселовский организует секцию "Стартапы": "Мы, в YellowRockets верим, что продукты российских IT-компаний могут стать глобальными. Ведь все, что касается стартапов — это про покорение международных, глобальных рынков. 404 — это код ошибки. В нашем акселераторе мы видели как истории успеха, так и провалы. О неудачах важно рассказывать, анализ своих и чужих ошибок делает нас опытнее. Думаю, что в ближайшем будущем нас ждет много интересного. Искусственный интеллект и роботы должны изменить мир, в том числе, возможно, и снизить количество ошибок".





