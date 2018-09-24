На мероприятия для социальной стабильности в Тольятти потратят 165 млн рублей

Мэрия Тольятти утвердила поправки в "Программу по созданию условий для улучшения качества жизни жителей Тольятти и обеспечения социальной стабильности в 2017–2019 гг".

Поправки касаются финансирования программных мероприятий. Так, всего на программу выделяется 484,2 млн руб., из которых 165,6 млн руб. — в 2018 году.

83,4 млн руб. будут направлены на поддержку учащихся образовательных школ, 18 млн руб. на соцвыплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед городским сообществом, 1 млн руб. на поддержку граждан в трудной жизненной ситуации, 891 тыс. руб. на мероприятия по вовлечению граждан в жизнь города и т. д.