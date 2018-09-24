На мероприятия для социальной стабильности в Тольятти потратят 165 млн рублей

Мэрия Тольятти утвердила поправки в "Программу по созданию условий для улучшения качества жизни жителей Тольятти и обеспечения социальной стабильности в 2017–2019 гг".
Поправки касаются финансирования программных мероприятий. Так, всего на программу выделяется 484,2 млн руб., из которых 165,6 млн руб. — в 2018 году.
83,4 млн руб. будут направлены на поддержку учащихся образовательных школ, 18 млн руб. на соцвыплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед городским сообществом, 1 млн руб. на поддержку граждан в трудной жизненной ситуации, 891 тыс. руб. на мероприятия по вовлечению граждан в жизнь города и т. д.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.