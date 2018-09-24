Мотоциклист на Yamaha сбил подростка на велосипеде в Красноярском районе

В Красноярском районе 23 сентября мотоциклист и велосипедист попали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 22:00 30-летний мотоциклист, не имеющий соответствующей категории в водительских правах, ехал на Yamaha-R125 в направлении пос. Новосемейкино по ул. Кооперативной пос. Старосемейкино и сбил 14-летнего велосипедиста, двигавшегося навстречу по обочине.

Подростка госпитализировали с травмами. Мотоциклист и его 29-летний пассажир тоже пострадали, но от госпитализации отказались. Кроме того, управлявший мотоциклом мужчина отказался проходить медосвидетельствование.