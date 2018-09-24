Пожилой мотоциклист въехал в Lada Kalina на ул. Победы

В воскресенье, 23 сентября, в Самаре в ДТП попал пожилой мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 14:30 71-летний мужчина, управлявший мотоциклом УРАЛ-ИМЗ-810310, ехал по ул. Победы в направлении ул. Советской. По предварительной версии полиции, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди Lada Kalina. Мотоциклиста с травмами госпитализировали.