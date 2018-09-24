Продавца-кассира мебельной фирмы заподозрили в присвоении денег клиентов

В Похвистневе 25-летнюю местную жительницу подозревают в присвоении денег клиентов мебельного салона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям первой обратилась клиентка салона, спустя месяц ожидания не получившая заказанную и полностью оплаченную мебель. При этом электронный чек свидетельствовал о том, что покупательница внесла только предоплату. Когда полицейские занялись этим случаем, обнаружилось, что аналогичные затруднения возникли еще у трех клиентов.
В итоге подозрение пало на продавца-кассира, работавшую со всем четырьмя покупателями. Она рассказала, что часть полученных от клиентов средств вносила на расчетный счет фирмы как предоплату, а остальное оставляла себе. При этом покупатель получал на руки товарный чек, где была указана полная оплата товара. В сумме ущерб составил более 70 тыс. рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.
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