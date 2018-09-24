Дмитрий Азаров: "Новый председатель губернской думы должен быть консолидирующей фигурой"

В понедельник, 24 сентября, состоялось пленарное заседание Самарской губернской думы. Депутаты обсудили поправки в бюджет региона, утвердили изменения в структуре областного правительства, приняли закон, сохраняющий меры социальной поддержки для лиц предпенсионного возраста. В обсуждении важнейших для региона вопросов принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Пленарное заседание началось с минуты молчания — депутаты почтили память председателя губернской думы Виктора Сазонова, скончавшегося в прошлый четверг.

"Виктору Федоровичу удалось создать и поддерживать на протяжении многих лет атмосферу конструктивного взаимодействия. Вся работа парламента была направлена на достижение главного результата — развития Самарской области и повышения благополучия ее жителей", — отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил благодарность депутатам за их стремление сохранить ту рабочую атмосферу, которая была создана Виктором Сазоновым.

"Губернская дума — это место для дискуссий, для обсуждения, для столкновения мнений. Я очень рассчитываю, что тот уровень политической культуры, те традиции, которые заложены Виктором Федоровичем, позволят всем нам работать конструктивно и совместно находить варианты решения тех или иных проблем", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил благодарность депутатам за то, что никто из них во время болезни Виктора Сазонова не допустил никаких неаккуратных высказываний, никто не втянулся в череду слухов, помня о главном, о том, что такое честь и достоинство.

До избрания нового руководителя областного парламента исполнять его обязанности будет первый заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева. И.о. председателя пояснила, что каждая фракция предложит своих кандидатов на этот пост.

В частности, "Единая Россия" (Кузьмичева представляет в думе именно эту партию) определится с кандидатурой на внеочередной партконференции, дата проведения которой пока не определена. "Как таковых консультаций по фигуре нового председателя думы среди депутатского корпуса еще не проводилось", — добавила она.

Дмитрий Азаров сообщил, что исполнительная власть также примет участие в консультациях по кандидатуре нового спикера областного парламента. "Новый председатель губернской думы должен быть консолидирующей фигурой для всех политических сил. Такой фигурой был Виктор Федорович Сазонов на протяжении 17 лет. Рассчитываю, что депутаты изберут достойного председателя думы, который будет работать на благо Самарской области", — заявил губернатор.