Область получит 75 млн руб. из госбюджета на реализацию проектов создания комфортной городской среды

Самарская область получит 75 млн руб. из федерального бюджета на реализацию проектов создания комфортной городской среды.

Информация об этом размещена в распоряжении "О поддержке региональных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которое опубликовано на сайте федерального кабинета министров.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании федерального правительства.

29 мая 2018 г. состоялся финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится с этого года.

В конкурсе принимали участие муниципалитеты, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек. Для победителей конкурса предусмотрена поддержка из госказны в виде дотаций.

Согласно распоряжению, между 43 субъектами РФ будут распределены средства в размере 4,9 млрд рублей. Из них 75 млн руб. предоставят Самарской области. Деньги пойдут на реализацию проектов создания комфортной городской среды.