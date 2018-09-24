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Область получит 75 млн руб. из госбюджета на реализацию проектов создания комфортной городской среды

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область получит 75 млн руб. из федерального бюджета на реализацию проектов создания комфортной городской среды.

Информация об этом размещена в распоряжении "О поддержке региональных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которое опубликовано на сайте федерального кабинета министров.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании федерального правительства.

29 мая 2018 г. состоялся финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится с этого года.

В конкурсе принимали участие муниципалитеты, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек. Для победителей конкурса предусмотрена поддержка из госказны в виде дотаций.

Согласно распоряжению, между 43 субъектами РФ будут распределены средства в размере 4,9 млрд рублей. Из них 75 млн руб. предоставят Самарской области. Деньги пойдут на реализацию проектов создания комфортной городской среды.

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