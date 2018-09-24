Область получит 75 млн руб. из госбюджета на реализацию проектов создания комфортной городской среды

Самарская область получит 75 млн руб. из федерального бюджета на реализацию проектов создания комфортной городской среды.
Информация об этом размещена в распоряжении "О поддержке региональных проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которое опубликовано на сайте федерального кабинета министров.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании федерального правительства.
29 мая 2018 г. состоялся финал всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится с этого года.
В конкурсе принимали участие муниципалитеты, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тыс. человек. Для победителей конкурса предусмотрена поддержка из госказны в виде дотаций.
Согласно распоряжению, между 43 субъектами РФ будут распределены средства в размере 4,9 млрд рублей. Из них 75 млн руб. предоставят Самарской области. Деньги пойдут на реализацию проектов создания комфортной городской среды.
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это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???