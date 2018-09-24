Врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев отстранен от должности

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании областного правительства губернатор Дмитрий Азаров отстранил от должности врио министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева.
Об этом сообщается в твиттере департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Исполнение обязанностей до назначения нового министра поручено возложить на заместителя министра Сергея Ульянкина.
Крайнев Сергей Александрович родился в 1979 г. в Пермской области. Закончил Пермский государственный университет, юрист. Работал юрисконсультом в ОАО "Межрегиональная финансово-промышленная компания "Единение", затем в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пермской области.
В 2005–2007 гг. трудился заместителем директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Российской Федерации. Затем возглавлял экспертный департамент государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". С 2009 года работал помощником заместителя Председателя Правительства РФ.
26 июня 2012 г. назначен на должность заместителя председателя правительства — министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.