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Облправительство Власть и политика

Врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев отстранен от должности

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании областного правительства губернатор Дмитрий Азаров отстранил от должности врио министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева.

Об этом сообщается в твиттере департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Исполнение обязанностей до назначения нового министра поручено возложить на заместителя министра Сергея Ульянкина.

Крайнев Сергей Александрович родился в 1979 г. в Пермской области. Закончил Пермский государственный университет, юрист. Работал юрисконсультом в ОАО "Межрегиональная финансово-промышленная компания "Единение", затем в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Пермской области.

В 2005–2007 гг. трудился заместителем директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Российской Федерации. Затем возглавлял экспертный департамент государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". С 2009 года работал помощником заместителя Председателя Правительства РФ.

26 июня 2012 г. назначен на должность заместителя председателя правительства — министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

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