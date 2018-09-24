Врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев отстранен от должности

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании областного правительства губернатор Дмитрий Азаров отстранил от должности врио министра энергетики и ЖКХ Сергея Крайнева.

Об этом сообщается в твиттере департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Исполнение обязанностей до назначения нового министра поручено возложить на заместителя министра Сергея Ульянкина.