Победители "Кибервызова" поедут в "Сириус"

"Ростелеком" подвел итоги всероссийской онлайн-олимпиады по информационной безопасности "Кибервызов". Олимпиада проводилась для школьников 8-11-х классов, владеющих навыками программирования.

На олимпиаду зарегистрировались 4300 школьников из большинства регионов России, а также стран СНГ. Несколько дней ребята активно решали задачи, чтобы оказаться в числе 80 финалистов.

По их рассказам, пришлось непрерывно работать пять суток подряд с короткими перерывами на сон. Количество начисленных за каждую задачу баллов постоянно менялось. Чем больше человек решали задание, тем больше оно теряло в стоимости. Максимальное количество набранных баллов составило 14617, а минимальное — 227.

Как отмечают члены жюри, большой интерес у школьников вызвали задачи на поиск веб-уязвимостей и на криптографию. Самым сложным оказалось задание на стеганографию. Некоторые участники продвинулись достаточно далеко в ее решении, но до конца не дошел никто.

"Ребята показали удивительные результаты. Через пять часов после начала олимпиады все задачи первого этапа были решены. С каждым часом борьба за баллы ужесточалась, а простые задачи все больше теряли в стоимости. Вторая часть заданий еще больше повысила накал страстей, — отметил Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, компания Ростелеком-Solar.

Участники олимпиады отметили высокий уровень ее организации и нетривиальность предложенных заданий. "Спасибо за олимпиаду, полюбил кибербезопасность! Всю жизнь усердно учил физику и не знал, что душа лежит к информатике… Буду штудировать учебники по кибербезопасности, в следующем году хочу выступить лучше…", — делились школьники в социальных сетях.

По окончании онлайн-соревнований ребята, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами "Ростелекома". По итогам были определены 60 призеров. Они поедут в ОЦ "Сириус" в Сочи, где станут участниками специальной образовательной программы по кибербезопасности.

Блок по программированию проведут преподаватели МФТИ, лекции и воркшопы по кибербезопасности — сотрудники "Ростелекома" и Ростелеком-Solar. Школьников ждет теория и практика по безопасной разработке, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровой форензике), безопасности мобильных платформ и интернета вещей, криптографии, поиску и анализу уязвимостей в программном коде. Ребята выполнят интерактивные контрольные и зачетные работы (CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля Tesla Model S), посетят лекции и семинары.

Список победителей олимпиады и участников смены в образовательном центре "Сириус" опубликован на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/results.