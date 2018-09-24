Победители "Кибервызова" поедут в "Сириус"

"Ростелеком" подвел итоги всероссийской онлайн-олимпиады по информационной безопасности "Кибервызов". Олимпиада проводилась для школьников 8-11-х классов, владеющих навыками программирования.
На олимпиаду зарегистрировались 4300 школьников из большинства регионов России, а также стран СНГ. Несколько дней ребята активно решали задачи, чтобы оказаться в числе 80 финалистов.
По их рассказам, пришлось непрерывно работать пять суток подряд с короткими перерывами на сон. Количество начисленных за каждую задачу баллов постоянно менялось. Чем больше человек решали задание, тем больше оно теряло в стоимости. Максимальное количество набранных баллов составило 14617, а минимальное — 227.
Как отмечают члены жюри, большой интерес у школьников вызвали задачи на поиск веб-уязвимостей и на криптографию. Самым сложным оказалось задание на стеганографию. Некоторые участники продвинулись достаточно далеко в ее решении, но до конца не дошел никто.
"Ребята показали удивительные результаты. Через пять часов после начала олимпиады все задачи первого этапа были решены. С каждым часом борьба за баллы ужесточалась, а простые задачи все больше теряли в стоимости. Вторая часть заданий еще больше повысила накал страстей, — отметил Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, компания Ростелеком-Solar.
Участники олимпиады отметили высокий уровень ее организации и нетривиальность предложенных заданий. "Спасибо за олимпиаду, полюбил кибербезопасность! Всю жизнь усердно учил физику и не знал, что душа лежит к информатике… Буду штудировать учебники по кибербезопасности, в следующем году хочу выступить лучше…", — делились школьники в социальных сетях.
По окончании онлайн-соревнований ребята, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами "Ростелекома". По итогам были определены 60 призеров. Они поедут в ОЦ "Сириус" в Сочи, где станут участниками специальной образовательной программы по кибербезопасности.
Блок по программированию проведут преподаватели МФТИ, лекции и воркшопы по кибербезопасности — сотрудники "Ростелекома" и Ростелеком-Solar. Школьников ждет теория и практика по безопасной разработке, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровой форензике), безопасности мобильных платформ и интернета вещей, криптографии, поиску и анализу уязвимостей в программном коде. Ребята выполнят интерактивные контрольные и зачетные работы (CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля Tesla Model S), посетят лекции и семинары.
Список победителей олимпиады и участников смены в образовательном центре "Сириус" опубликован на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/results.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???