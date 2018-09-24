Лесники Самарской области отметили профессиональный праздник

В Кинельском районе прошло чествование тружеников, посвященное празднованию Дня работников лесного хозяйства. Лучшие сотрудники отрасли со всего региона принимали поздравления и заслуженные награды.

"Наш район уникальный во всех отношениях, — приветствовал собравшихся на правах хозяина глава Кинельского района Николай Абашин. — Особенно в природном плане. Здесь сосредоточены все три основные зоны нашего региона: леса, лесостепь и степи. И за все это ландшафтное богатство отвечают работники лесного хозяйства. Сохранить его и приумножить — главная задача наших лесоводов, как и во всей губернии. И с ней они справляются успешно".

С такой высокой оценкой деятельности работников лесного хозяйства полностью согласен и

врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. "Мы выполняем благороднейшую миссию — сохраняем легкие нашей планеты, обеспечивая их живительным кислородом, которые вырабатывают лесные массивы, — отметил он в своем поздравлении. — Нам противостоят довольно суровые климатические и погодные условия. Все помнят необыкновенно жаркое лето 2010 года, когда пожары уничтожили десятки гектаров самарских лесов. С гордостью за всех вас могу сказать, что в этом году все негативные последствия того года устранены. Со всех горельников убраны горевшие и погибшие деревья. Все они засажены новым лесом. Более того, если объем лесного хозяйства составлял в прошлом году 12,7% от общей площади области, то в нынешнем так называемая лесистость выросла до 12,8%. Соглашусь, что прирост пока небольшой, но за ним стоит огромный труд многих сотен лесоводов".

Руководитель лесного ведомства поздравил собравшихся от имени губернатора Дмитрия Азарова и вручил наиболее отличившимся знак "Заслуженный работник лесного хозяйства Самарской области" и ведомственные знаки отличия Федерального агентства лесного хозяйства.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области — руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов по поручению главы региона и правительства также поздравил лесоводов с профессиональным праздником. Передовики были отмечены Почетными грамотами губернатора и именными благодарственными письмами главы региона.

Заслуженные награды областного законодательного собрания вручил знатным лесоводам депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин.

В качестве почетных гостей были приглашены ветераны лесной отрасли региона. Среди них и главный лесничий Шенталинского лесничества Сергей Шамин. В этом году он был удостоен высокой награды — звания "Заслуженный лесовод Российской Федерации". Получивших такое звание во всей Самарской области не больше 25. В лесной отрасли Сергей Александрович работает 41 год. Теперь в трудовой династии Шаминых двое "Заслуженных лесоводов РФ". Отец Александр и сын Сергей. Общий трудовой стаж свыше 90 лет.

Сейчас лесная отрасль региона имеет хорошее материально-техническое оснащение и достаточно перспективна для молодого поколения. "Хозяйство развивается, многие позитивные перемены начались еще во времена, когда наше ведомство возглавлял Дмитрий Азаров. Именно тогда финансирование из областного бюджета было значительно увеличено. А это до сих пор можно встретить далеко не в каждом регионе, — подчеркнул Александр Ларионов. — В ближайшем будущем нам предстоит сделать еще очень многое, найти новые точки роста и развития. Уверен, что, опираясь на опыт старшего поколения лесников и привлекая молодежь, мы сможем достигнуть самых высоких результатов".