В Чапаевске выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика

В воскресенье, 23 сентября, в заброшенном бараке на ул. Октябрьской в Чапаевске нашли тело 12-летнего мальчика, учившегося в городской школе-интернате. Внешних признаков насильственной смерти не было. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По факту случившегося СО по Чапаевску СК РФ начал доследственную проверку. Назначено судебно-медицинское исследование по определению причины смерти подростка, проводятся другие следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.