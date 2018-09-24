На матче "Крылья Советов" - "Краснодар" ожидается более 20 тыс. болельщиков

На стадионе "Самара Арена" прошло предматчевое совещание в рамках организации матча 8-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Краснодар".
На совещании клубы представили игровую форму, в которой команды выйдут на поле. Самарцы проведут игру в голубых футболках и темно-синих шортах (свитер вратаря фиолетового цвета), гости сыграют в белом комплекте формы (форма вратаря черного цвета).
Организаторы ожидают на игре около 20 тыс. зрителей (из них 50 будут поддерживать "Краснодар").
Запуск болельщиков на стадион начнется в 17:30. Одновременно с этим на входных группах Gate 2 и Gate 3 начнут работу интерактивные площадки.
Игра "Крылья Советов" — "Краснодар" начнется в 19:30 и будет показана в прямом эфире телеканала МАТЧ Премьер (комментаторы Александр Аксенов и Дмитрий Петров). Также доступна радиотрансляция на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов), сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))