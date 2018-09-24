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Экономика и бизнес

В "Экспо-Волге" пройдет промышленный салон

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 по 28 сентября в ВК "Экспо-Волга" состоится 17-я международная специализированная выставка-форум "Промышленный салон. Металлообработка". Это крупный многоотраслевой выставочный проект нашего региона, который направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения партнерских соглашений.

Главная цель - содействие развитию производства, внедрению новых разработок, повышению конкурентоспособности предприятий и развитию региона в целом. Проект проходит при традиционной поддержке правительства Самарской области, Союза машиностроителей России.

В первый день, 26 сентября, после церемонии официального открытия выставки состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя. В рамках события почетные гости и эксперты федерального и регионального уровня обсудят вопросы дальнейшего поэтапного развития потенциала отрасли, новые возможности региона. Начало торжественного мероприятия запланировано на 12:30 в конференц-зале на втором этаже.

Гостей выставки ожидает встреча с более 80 экспонентами из России, Японии, Чехии, Швейцарии, которые продемонстрируют новейшее оборудование и технологии. В этом году будет представлен широкий ассортимент продукции таких фирм, как "GALIKA AG", "Anaj", "Балт-Систем", "Вебер Комеханикс Поволжье", "КР Пром", "ТТК Каммаркет", "КЕВ-РУС", "Штрай", "СЕФ-Евродрайф", "Хоффман" и др. Участники выставки продемонстрируют на самарской площадке станки с числовым программным управлением (ЧПУ), прессы, сварочные аппараты, штампы и пресс-формы, металлорежущий, ручной и измерительный инструменты, станочные принадлежности и многое другое. Одним из новшеств выставочной экспозиции станет презентация литейного оборудования: компания "АвтоЛитМаш" представит новый станок собственной разработки.

Насыщенная деловая программа выставки посвящена развитию промышленности и современным технологиям. Эксперты будут обсуждать вопросы кадровой политики в машиностроении, в том числе эффективное управление кадровым потенциалом предприятий на основе Национальной системы квалификаций, кадры в эпоху цифровой трансформации, научный потенциал вузов Самарской области как фактор инновационного развития промышленных предприятий региона, реализация проекта АСИ. Конференция на эти темы организована министерством промышленности и технологий Самарской области. Участие в пленарном заседании примут представители машиностроительных производственных предприятий, ведущих профильных высших учебных заведений РФ, Ассоциации "Союз работодателей Самарской области", Самарского регионального отделения ООО "Союз машиностроителей России".

Также в рамках форума пройдут практические семинары "Применение аддитивных технологий в наукоемких отраслях промышленности", семинар "Электроэрозионная технология обработки металлов", симпозиум "Полимерная индустрия: Инновации. Эффективность. Ресурсосбережение". Одним из центральных мероприятий станет проведение круглого стола "Бизнес и корпоративные заказчики". Это В2В-сессия между представителями госзаказчиков и субъектами малого и среднего предпринимательства.

"Промышленный салон. Металлообработка" - это значимое событие для региона, где открыты возможности не только для экспертного обсуждения, но и для установления контактов в целях дальнейшего развития предприятий Самарского региона.

ТЭК&Химия №10

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