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Литература Культура

В Самаре пройдет творческая встреча с писательницей Эвелиной Глазковой

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской областной библиотеке 27 сентября в 14:30 пройдет встреча с писательницей Эвелиной Глазковой (12+), сообщила пресс-служба СОУНБ.

Главным событием станет презентация новой книги "Бенгальские огоньки детства". Это произведение - воспоминания автора о своей жизни, начиная с Великой Отечественной войны. Ярко звучит в книге тема военного и послевоенного детства. Благодарностью и теплотой наполнены строки, посвященные родителям.

Писательница рассказывает о традициях своей семьи, в основе которых лежит доброта, взаимопонимание и любовь. Глазковы сумели сохранить их даже в трудные для нашей страны времена.

На мероприятие приглашены семьи читателей Самарской областной детской библиотеки, члены Октябрьского районного Совета ветеранов и их семьи, представители Центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района "Семья" и многие другие.

В программе - чтение отрывков из книги, выступления юных читателей и друзей автора, знакомство с музыкальным творчеством Э.Н.Глазковой.

Мероприятие пройдет в рамках проекта Самарской областной детской библиотеки "Нам с книгой по пути!"

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