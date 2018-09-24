В Самаре пройдет творческая встреча с писательницей Эвелиной Глазковой

В Самарской областной библиотеке 27 сентября в 14:30 пройдет встреча с писательницей Эвелиной Глазковой (12+), сообщила пресс-служба СОУНБ.
Главным событием станет презентация новой книги "Бенгальские огоньки детства". Это произведение - воспоминания автора о своей жизни, начиная с Великой Отечественной войны. Ярко звучит в книге тема военного и послевоенного детства. Благодарностью и теплотой наполнены строки, посвященные родителям.
Писательница рассказывает о традициях своей семьи, в основе которых лежит доброта, взаимопонимание и любовь. Глазковы сумели сохранить их даже в трудные для нашей страны времена.
На мероприятие приглашены семьи читателей Самарской областной детской библиотеки, члены Октябрьского районного Совета ветеранов и их семьи, представители Центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района "Семья" и многие другие.
В программе - чтение отрывков из книги, выступления юных читателей и друзей автора, знакомство с музыкальным творчеством Э.Н.Глазковой.
Мероприятие пройдет в рамках проекта Самарской областной детской библиотеки "Нам с книгой по пути!"
Последние комментарии
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".
Отличный проект! И теперь в нашем городе.