"Ладья" на выезде обыграла "Алтай" - 2:1

В понедельник, 24 сентября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась с усть-каменогорским "Алтаем".

Первый гол в матче был забит только в начале третьего периода, отличился Андрей Глушаков. Хозяева сравняли счет, но за минуту до конца игры Максим Цыбин принес "Ладье" победу - 2:1, сообщает официальный сайт лиги.