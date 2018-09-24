"Ладья" на выезде обыграла "Алтай" - 2:1

В понедельник, 24 сентября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась с усть-каменогорским "Алтаем".
Первый гол в матче был забит только в начале третьего периода, отличился Андрей Глушаков. Хозяева сравняли счет, но за минуту до конца игры Максим Цыбин принес "Ладье" победу - 2:1, сообщает официальный сайт лиги.
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