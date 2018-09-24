В матче с "Краснодаром" за "Крылья" дебютирует Агустин Рохель

Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" - "Краснодар".

По сравнению с матчем против "Арсенала", тренерский штаб "Крыльев" произвел в составе четыре изменения. Вместо Алана Чочиева, Александра Соболева и получивших повреждения Тараса Бурлака и Виталия Денисова, на поле с первых минут появятся Жозе Надсон, Георгий Зотов, Агустин Рохель и Срджан Мияйлович.

Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" начнется в 19:30 и будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. Премьер" (комментаторы Александр Аксенов и Дмитрий Петров). Также доступна радиотрансляция на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов), сообщает официальный сайт клуба.