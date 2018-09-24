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Футбол Спорт

В матче с "Краснодаром" за "Крылья" дебютирует Агустин Рохель

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" - "Краснодар".

По сравнению с матчем против "Арсенала", тренерский штаб "Крыльев" произвел в составе четыре изменения. Вместо Алана Чочиева, Александра Соболева и получивших повреждения Тараса Бурлака и Виталия Денисова, на поле с первых минут появятся Жозе Надсон, Георгий Зотов, Агустин Рохель и Срджан Мияйлович.

Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" начнется в 19:30 и будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. Премьер" (комментаторы Александр Аксенов и Дмитрий Петров). Также доступна радиотрансляция на волнах "Самара Максимум" 104.3 FM (комментатор Андрей Миронов), сообщает официальный сайт клуба.

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 4 Башкиров, 5 Самарджич, 6 Надсон, 15 Зотов, 18 Рохель, 20 Мияйлович, 28 Антон, 31 Ткачук, 44 Чичерин, 99 Канунников.

Запасные: 14 Конюхов, 2 Полуяхтов, 3 Тигиев, 7 Соболев, 8 Корниленко, 9 Чочиев, 11 Шейдаев, 17 Тихонов, 22 Вучичевич, 89 Молло.

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