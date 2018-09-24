В Самаре пожилой мужчина попал под электричку

В понедельник, 24 сентября, в 9:35, на станции "Яблочная" КбшЖД в Самаре 81-летний местный житель попал под электропоезд.

Он пересекал железнодорожные пути по пешеходному переходу в непосредственной близости от приближающейся электрички. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Пострадавшего доставили в больницу с предварительным диагнозом: перелом правого предплечья, ушибленная рана левого локтевого сустава.

На место происшествия выезжала следственная группа. По факту случившегося ведется проверка, ход которой контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.

Кроме того, в связи со случившимся надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.