"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" - 0:3

В понедельник, 24 сентября, в очередном матче РПЛ "Крылья Советов" на "Самара-Арене" принимали "Краснодар".

Первый гол гости забили на 69-й минуте. Великолепным ударом со штрафного мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова отправил Ари – 0:1. Спустя минуту нападающий "Краснодара" сделал дубль – получил мяч за пределами штрафной и красиво послал его в дальний угол – 0:2.

Третий гол у гостей забил Магомед-Шапи Сулейманов. 93-й номер также отличился после дальнего удара метров с 20.

В итоге 0:3, домашнее поражение "Крыльев". Следующий матч в рамках чемпионата РПЛ команда Андрея Тихонова проведет 1 октября на выезде в Казани против местного "Рубина". Начало встречи – в 20:30 по самарскому времени., сообщает официальный сайт клуба.