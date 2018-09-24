"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" - 0:3

В понедельник, 24 сентября, в очередном матче РПЛ "Крылья Советов" на "Самара-Арене" принимали "Краснодар".
Первый гол гости забили на 69-й минуте. Великолепным ударом со штрафного мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова отправил Ари – 0:1. Спустя минуту нападающий "Краснодара" сделал дубль – получил мяч за пределами штрафной и красиво послал его в дальний угол – 0:2.
Третий гол у гостей забил Магомед-Шапи Сулейманов. 93-й номер также отличился после дальнего удара метров с 20.
В итоге 0:3, домашнее поражение "Крыльев". Следующий матч в рамках чемпионата РПЛ команда Андрея Тихонова проведет 1 октября на выезде в Казани против местного "Рубина". Начало встречи – в 20:30 по самарскому времени., сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))