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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" - 0:3

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 сентября, в очередном матче РПЛ "Крылья Советов" на "Самара-Арене" принимали "Краснодар".

"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" - 0:3 "Крылья Советов" проиграли "Краснодару" - 0:3
Фото: Дмитрий Бурлаков

Первый гол гости забили на 69-й минуте. Великолепным ударом со штрафного мяч в сетку ворот Сергея Рыжикова отправил Ари – 0:1. Спустя минуту нападающий "Краснодара" сделал дубль – получил мяч за пределами штрафной и красиво послал его в дальний угол – 0:2.

Третий гол у гостей забил Магомед-Шапи Сулейманов. 93-й номер также отличился после дальнего удара метров с 20.

В итоге 0:3, домашнее поражение "Крыльев". Следующий матч в рамках чемпионата РПЛ команда Андрея Тихонова проведет 1 октября на выезде в Казани против местного "Рубина". Начало встречи – в 20:30 по самарскому времени., сообщает официальный сайт клуба.

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