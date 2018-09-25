Гузель Яхина представит в Самаре новый роман "Дети мои"

В актовом зале филфака Самарского госуниверситета 6 октября в 12:00 пройдет встреча с Гузель Яхиной. Писатель представит новый роман "Дети мои".

"Дети мои" — так называется новое произведение Гузель Яхиной, лауреата премии "Большая книга", автора нашумевшего романа "Зулейха открывает глаза". Новая книга продолжает тему сплетения этносов, культур, народов, людских судеб. В романе исследуются трагические судьбы, причудливый фольклор и жизненный уклад поволжских немцев, впоследствии разрушенный депортацией 1941 года.

"Дети мои" — роман об истории и войне, о религии и политике, но прежде всего это роман о роли сказки в нашей жизни и жизни в сказке — о том, как она помогает человеку из поколения в поколение преодолевать страх. Книга задумывалась Гузель Яхиной как повествование о трагедии Немецкой автономии на Волге. Но, погрузившись в тему, она поняла, что не может пройти мимо открывшегося ей самобытного мира — удивительного "культурного космоса", возникшего, хоть и ненадолго, внутри чужой страны. Так действие романа перенеслось в ранние советские годы, родились его герои и структура — сказки здесь встроены друг в друга и порождают друг друга: немецкая сказка перетекает здесь в сказку советскую — ту, которую "надо сделать былью"

Творческая встреча с Гузель Яхиной пройдет в рамках Дня немецкого языка на факультете филологии и журналистики Самарского университета 6 октября в 12:00. Читатели и журналисты смогут обсудить с автором новую книгу, задать интересующие вопросы и подписать роман. Встреча пройдет в актовом зале филфака Самарского университета по адресу ул. Потапова, 64 / Кольцевая, 163. Вход свободный.