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Литература Культура

Гузель Яхина представит в Самаре новый роман "Дети мои"

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В актовом зале филфака Самарского госуниверситета 6 октября в 12:00 пройдет встреча с Гузель Яхиной. Писатель представит новый роман "Дети мои".

 

"Дети мои" — так называется новое произведение Гузель Яхиной, лауреата премии "Большая книга", автора нашумевшего романа "Зулейха открывает глаза". Новая книга продолжает тему сплетения этносов, культур, народов, людских судеб. В романе исследуются трагические судьбы, причудливый фольклор и жизненный уклад поволжских немцев, впоследствии разрушенный депортацией 1941 года.

"Дети мои" — роман об истории и войне, о религии и политике, но прежде всего это роман о роли сказки в нашей жизни и жизни в сказке — о том, как она помогает человеку из поколения в поколение преодолевать страх. Книга задумывалась Гузель Яхиной как повествование о трагедии Немецкой автономии на Волге. Но, погрузившись в тему, она поняла, что не может пройти мимо открывшегося ей самобытного мира — удивительного "культурного космоса", возникшего, хоть и ненадолго, внутри чужой страны. Так действие романа перенеслось в ранние советские годы, родились его герои и структура — сказки здесь встроены друг в друга и порождают друг друга: немецкая сказка перетекает здесь в сказку советскую — ту, которую "надо сделать былью"

Творческая встреча с Гузель Яхиной пройдет в рамках Дня немецкого языка на факультете филологии и журналистики Самарского университета 6 октября в 12:00. Читатели и журналисты смогут обсудить с автором новую книгу, задать интересующие вопросы и подписать роман. Встреча пройдет в актовом зале филфака Самарского университета по адресу ул. Потапова, 64 / Кольцевая, 163. Вход свободный.

Гузель Яхина — писатель, лауреат премий "Ясная Поляна" и "Большая книга". Родилась в Казани, окончила Казанский государственный педагогический институт, сценарный факультет Московской школы кино. Дебютный роман "Зулейха открывает глаза" стал ярким событием в литературе, отмечен ведущими литературными премиями. Издан тиражом более 200 тыс. экз. и переведен на 30 языков. В 2018 году Гузель Яхина стала автором "Тотального диктанта". Три текста для разных часовых поясов, названные "Утро", "День" и "Вечер" — избранные отрывки из романа "Дети мои".

"Дети мои" — новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской литературы новейшего времени. Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах — российский немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность.

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