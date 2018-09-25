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При тушении пожара в селе под Кинелем обнаружены тела двух человек В Самаре во дворе жилого дома обгорел автомобиль Subaru Forester В селе под Кинелем горел частный дом с надворными постройками и автомобиль Ночью в п. Запанском тушили крупный пожар В Смышляевке погиб мужчина в загоревшемся BMW Х6

Пожары Происшествия

При тушении пожара в селе под Кинелем обнаружены тела двух человек

КИНЕЛЬ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 сентября, под утро на ул. Горького в с. Чубовка Кинельского района произошел пожар в частном доме, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, в процессе тушения были обнаружены тела двух человек. Причины гибели людей, обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

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Последние комментарии

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Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

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человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

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