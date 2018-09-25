При тушении пожара в селе под Кинелем обнаружены тела двух человек

Во вторник, 25 сентября, под утро на ул. Горького в с. Чубовка Кинельского района произошел пожар в частном доме, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, в процессе тушения были обнаружены тела двух человек. Причины гибели людей, обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.