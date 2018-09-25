Обвиняемый в убийстве семилетней самарчанки Николай Захаров останется под арестом до 21 октября

В минувшую пятницу, 21 сентября, Самарский районный суд постановил продлить срок содержания под стражей для 23-летнего Николая Захарова, обвиняемого в убийстве семилетней Юлии С., сообщает samara.kp.ru.
"Следователи ходатайствовали о том, чтобы оставить Захарова под стражей еще на месяц — до 21 октября. Судья с этим требованием согласился", — рассказали изданию в пресс-службе суда.
Отметим, что обвинения Николаю Захарова пока предъявлены только по ст. 105 УК РФ — "Убийство". Как сообщали правоохранители, девочка также была изнасилована.
"По факту изнасилования обвинения не предъявлены, потому что там еще продолжаются следственные действия. Задержанный вину признает в полном объеме", — объяснили служители Фемиды.
Сейчас расследование этого преступления продолжается.
Напомним, тело ребенка с признаками удушения и травмой головы было обнаружено 21 июля 2018 г. примерно в 10:30 на пересечении улиц Карбышева и Блюхера.
Девочка пропала вечером 20 июля, поиски ее продолжались до утра следующего дня. Сначала полицейские проверяли на причастность к совершению преступления ее отца, однако пришли к выводу о его непричастности.
24 июля по подозрению в совершении этого преступления был задержан Николай Захаров, который проживал в соседнем доме. В ходе допроса он дал признательные показания в том, что изнасиловал, а потом убил ребенка и спрятал тело на заброшенном стадионе.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.