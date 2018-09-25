В "РКС-Самара" опровергли информацию о зараженной питьевой воде

Накануне в Интернете появилась информация о том, что питьевая вода в Самаре, якобы, заражена после аварии на очистных сооружениях.

Данная информация быстро распространилась среди пользователей сети, начались обращения в центры обслуживания клиентов "РКС-Самара". По данным компании, данная информация не соответствует действительности. Никаких перебоев в работе насосно-фильтровальных станций, которые занимаются подготовкой и подачей холодной питьевой воды, не было, все оборудование работает в штатном режиме, вода полностью соответствует нормам и требованиям СанПиН.