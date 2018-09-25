Абоненты Tele2 оценили преимущества интернет-магазина оператора

Tele2 отмечает рост пользовательской активности в интернет-магазине. Количество SIM-карт, заказанных в Самарской области через онлайн-канал, за год выросло втрое.

В преддверии учебного года Tele2 зафиксировала рекорд покупательской активности в интернет-магазине. Суммарные продажи SIM-карт и устройств с 20 по 26 августа выросли на 37% относительно среднестатистической недели за текущий год. При этом чаще всего посетители интернет-магазина Tele2 приобретают SIM-карты. Номерная емкость онлайн-витрины составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях — от обычных до "платиновых" номеров. При подключении к Tele2 в интернет-магазине абоненты могут выбрать случайный номер либо подобрать предпочтительную комбинацию цифр.

По данным компании, число SIM-карт, заказанных пользователями в Самарской области, за год увеличилось в три раза. При этом абоненты, которые подключились к оператору онлайн, в среднем вдвое дольше пользуются SIM-картой, чем те, кто стал клиентом с помощью классических офлайн-каналов. Большой популярностью в регионе пользуется услуга подключения к Tele2 по MNP (mobile number portability — англ.). За год число онлайн-заявок на переход в сеть оператора с сохранением номера выросло в 4,7 раз.

При подключении к оператору через онлайн-канал пользователи также могут выбрать подходящий тарифный план и настроить его под свои индивидуальные потребности. По итогам первых шести месяцев 2018 года наиболее востребованным среди новых абонентов, подключившихся через shop.tele2.ru, стал тариф "Мой онлайн".

В интернет-магазине Tele2 можно приобрести фирменное оборудование, в том числе флагманские модели и аксессуары для них, а также USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам. В этом году онлайн-витрину пополнили ряд новых моделей смартфонов, среди них гаджеты фирм Asus, LG, ZTE, Micromax, Sony. Лидером продаж среди брендированного оборудования стал смартфон Tele2 Mini Black.