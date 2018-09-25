Абоненты Tele2 оценили преимущества интернет-магазина оператора

Tele2 отмечает рост пользовательской активности в интернет-магазине. Количество SIM-карт, заказанных в Самарской области через онлайн-канал, за год выросло втрое.
В преддверии учебного года Tele2 зафиксировала рекорд покупательской активности в интернет-магазине. Суммарные продажи SIM-карт и устройств с 20 по 26 августа выросли на 37% относительно среднестатистической недели за текущий год. При этом чаще всего посетители интернет-магазина Tele2 приобретают SIM-карты. Номерная емкость онлайн-витрины составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях — от обычных до "платиновых" номеров. При подключении к Tele2 в интернет-магазине абоненты могут выбрать случайный номер либо подобрать предпочтительную комбинацию цифр.
По данным компании, число SIM-карт, заказанных пользователями в Самарской области, за год увеличилось в три раза. При этом абоненты, которые подключились к оператору онлайн, в среднем вдвое дольше пользуются SIM-картой, чем те, кто стал клиентом с помощью классических офлайн-каналов. Большой популярностью в регионе пользуется услуга подключения к Tele2 по MNP (mobile number portability — англ.). За год число онлайн-заявок на переход в сеть оператора с сохранением номера выросло в 4,7 раз.
При подключении к оператору через онлайн-канал пользователи также могут выбрать подходящий тарифный план и настроить его под свои индивидуальные потребности. По итогам первых шести месяцев 2018 года наиболее востребованным среди новых абонентов, подключившихся через shop.tele2.ru, стал тариф "Мой онлайн".
В интернет-магазине Tele2 можно приобрести фирменное оборудование, в том числе флагманские модели и аксессуары для них, а также USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам. В этом году онлайн-витрину пополнили ряд новых моделей смартфонов, среди них гаджеты фирм Asus, LG, ZTE, Micromax, Sony. Лидером продаж среди брендированного оборудования стал смартфон Tele2 Mini Black.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?