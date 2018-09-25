Житель Октябрьска узнал от сотрудников ГИМС, что его мотолодку угнали и сожгли

Сотрудники ГИМС обнаружили на одном из волжских островов недалеко от Сызрани в районе Обшаровки сгоревшую лодку "Обь", сообщает syzran-small.ru.
Инспекторы установили владельца маломерного судна — им оказался житель Октябрьска. Мужчина не подозревал, что его лодку угнали, он думал, что она находится на привязи на берегу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
нужен народный мститель с дубиной и дробовиком Панкор Джекхаммер =)