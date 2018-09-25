Житель Октябрьска узнал от сотрудников ГИМС, что его мотолодку угнали и сожгли

Сотрудники ГИМС обнаружили на одном из волжских островов недалеко от Сызрани в районе Обшаровки сгоревшую лодку "Обь", сообщает syzran-small.ru.

Инспекторы установили владельца маломерного судна — им оказался житель Октябрьска. Мужчина не подозревал, что его лодку угнали, он думал, что она находится на привязи на берегу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.