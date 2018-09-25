16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Октябрьска узнал от сотрудников ГИМС, что его мотолодку угнали и сожгли Незаконно распорядился деньгами Минобороны: стало известно в чем обвиняют директора "Авиакора" Обвиняемый в убийстве семилетней самарчанки Николай Захаров останется под арестом до 21 октября В Сызрани при опиливании деревьев погиб сотрудник УК Экипаж "скорой помощи" пострадал в ДТП в Тольятти

Происшествия

Житель Октябрьска узнал от сотрудников ГИМС, что его мотолодку угнали и сожгли

СЫЗРАНЬ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 50
Версия для печати

Сотрудники ГИМС обнаружили на одном из волжских островов недалеко от Сызрани в районе Обшаровки сгоревшую лодку "Обь", сообщает syzran-small.ru.

Инспекторы установили владельца маломерного судна — им оказался житель Октябрьска. Мужчина не подозревал, что его лодку угнали, он думал, что она находится на привязи на берегу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анастасия Копкина 14 сентября 2018 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Екатерина Сайгичева 08 сентября 2018 13:01 В Новокуйбышевске местный житель в ходе пьяной ссоры убил знакомого

Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .

Марат Валиев 07 сентября 2018 14:05 Начальник колонии №3: "Впервые оступился и теперь раскаиваюсь"

Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны

Роман Баландин 06 сентября 2018 13:38 В деле полковников ФСБ, подозреваемых в "крышевании" нефтебазы, - новый подозреваемый

Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...

Дмитрий Миленин 01 сентября 2018 09:09 В Самаре на сотрудников СМИ напали при полицейских

нужен народный мститель с дубиной и дробовиком Панкор Джекхаммер =)

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Ума Турман из центра на Олимпе

Ума Турман из центра на Олимпе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30