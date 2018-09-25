В Кинеле мужчина сообщил о заминировании местной школы

Кинельская полиция ведет проверку по факту "заминирования" местной школы.

23 сентября, в 5:55, в дежурную часть Кинельского отдела МВД позвонил неизвестный и сообщил, что в учебном учреждении на ул. Специалистов заложена бомба.

На самом деле никакой бомбы в школе не было. "Телефонного террориста" быстро вычислили. Им оказался 40-летний мужчина. Выяснилось, что он пил спиртное, а потом решил позвонить в полицию "из хулиганских побуждений".

Теперь ему грозит лишение свободы по статье УК РФ "Ложное сообщение об акте терроризма".