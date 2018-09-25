В Кинеле мужчина сообщил о заминировании местной школы

Кинельская полиция ведет проверку по факту "заминирования" местной школы.
23 сентября, в 5:55, в дежурную часть Кинельского отдела МВД позвонил неизвестный и сообщил, что в учебном учреждении на ул. Специалистов заложена бомба.
На самом деле никакой бомбы в школе не было. "Телефонного террориста" быстро вычислили. Им оказался 40-летний мужчина. Выяснилось, что он пил спиртное, а потом решил позвонить в полицию "из хулиганских побуждений".
Теперь ему грозит лишение свободы по статье УК РФ "Ложное сообщение об акте терроризма".
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.