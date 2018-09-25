На Волге задержали браконьера, поймавшего 91 рака

В понедельник, 24 сентября, сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 35-летнего мужчину, ловившего раков запрещенным орудием - шестью многозаходовыми ловушками. Об этом сообщили в УТ МВД России по ПФО.

Полицейские изъяли у подозреваемого моторную лодку, многозаходные ловушки, 91 рака. По факту случившегося ведется проверка. С подозреваемого взято обязательство о явке.