МегаФон вручил сертификат на полмиллиона рублей на развитие паралимпийского спорта в Самарской области

Вручение состоялось на торжественной церемонии Открытого областного Кубка по бочча среди лиц с ПОДА при поддержке Самарской губернской Думы. Мероприятие проводилось в рамках федерального проекта "МегаФон Бочча Open".

Соревнования прошли в спортивном комплексе "Олимп", отвечающем современным требованиям доступной среды. Цель мероприятия — развитие спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Самарской области. Именно на эти цели представитель самарского отделения компании "МегаФон" вручил сертификат на 500 000 рублей Региональному благотворительному фонду "Самарская губерния" и СГОО ДИИД "Парус надежды".

В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена с инвалидностью из Самары и Тольятти от до 9 до 32 лет.

Победители соревнований:

Класс ВС1

1 место: Галина Покшиванова (г. Самара)

2 место: Владислав Казаков (г.Самара)

3 место: Макар Ниров (г. Самара)

Класс ВС2

1 место: Оксана Хойнова (г. Тольятти)

2 место Ольга Рыбакова (г. Самара)

3 место: Полина Лихачёва (г. Самара)

Класс ВС3

1 место: Артём Аксёнов (г. Самара)

2 место: Кирилл Тимофеев (г. Самара)

3 место: Александр Шаталин (г.Самара)

Класс: ВС4

1 место: Евгений Петров (г. Тольятти)

2 место: Павел Брусенцев (г.Самара)

3 место: Константин Тимофеев (г. Самара)

Класс: ВС5

1 место: Арман Овакимян (г. Самара)

2 место: Яна Фёдорова (г.Самара)

3 место: Максим Фёдоров (г. Самара)

В качестве судей в спортивном мероприятии приняли участие студенты кафедры физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета. Волонтёры ПАО "МегаФон" выступили в роли ассистентов игроков. Судейство соревнований было проведено тренером сборной России по бочче Юлией Васильевой.

Днем ранее Юлия Викторовна провела мастер-класс для специалистов реабилитационных центров Самары, Новокуйбышевска и Тольятти, ознакомив их с правилами игры, терминологией и классификацией, особенностями экипировки и приспособлений в бочча Мероприятие вызвало большой интерес, в результате чего была достигнута договоренность об открытии секций в учреждениях реабилитации детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).

— На каждом соревновании мы рады видеть все большее число людей, желающих вести активный образ жизни. Отрадно, что для этого у них есть поддержка и единомышленники. Компания МегаФон стремится не только вдохновлять людей, но и оказывать реальную поддержку Общими усилиями паралимпийская дисциплина "бочча" в Самарской области становится спортом равных возможностей и воплощает в жизнь мечты, — комментирует директор Самарского отделения компании МегаФон Максим Токаренко.