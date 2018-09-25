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Олимпийские Спорт

МегаФон вручил сертификат на полмиллиона рублей на развитие паралимпийского спорта в Самарской области

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вручение состоялось на торжественной церемонии Открытого областного Кубка по бочча среди лиц с ПОДА при поддержке Самарской губернской Думы. Мероприятие проводилось в рамках федерального проекта "МегаФон Бочча Open".

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Соревнования прошли в спортивном комплексе "Олимп", отвечающем современным требованиям доступной среды. Цель мероприятия — развитие спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд Самарской области. Именно на эти цели представитель самарского отделения компании "МегаФон" вручил сертификат на 500 000 рублей Региональному благотворительному фонду "Самарская губерния" и СГОО ДИИД "Парус надежды".

В соревнованиях приняли участие 22 спортсмена с инвалидностью из Самары и Тольятти от до 9 до 32 лет.

Победители соревнований:

Класс ВС1
1 место: Галина Покшиванова (г. Самара)
2 место: Владислав Казаков (г.Самара)
3 место: Макар Ниров (г. Самара)

Класс ВС2
1 место: Оксана Хойнова (г. Тольятти)
2 место Ольга Рыбакова (г. Самара)
3 место: Полина Лихачёва (г. Самара)

Класс ВС3
1 место: Артём Аксёнов (г. Самара)
2 место: Кирилл Тимофеев (г. Самара)
3 место: Александр Шаталин (г.Самара)

Класс: ВС4
1 место: Евгений Петров (г. Тольятти)
2 место: Павел Брусенцев (г.Самара)
3 место: Константин Тимофеев (г. Самара)

Класс: ВС5
1 место: Арман Овакимян (г. Самара)
2 место: Яна Фёдорова (г.Самара)
3 место: Максим Фёдоров (г. Самара)

В качестве судей в спортивном мероприятии приняли участие студенты кафедры физической культуры и спорта Самарского государственного социально-педагогического университета. Волонтёры ПАО "МегаФон" выступили в роли ассистентов игроков. Судейство соревнований было проведено тренером сборной России по бочче Юлией Васильевой.

Днем ранее Юлия Викторовна провела мастер-класс для специалистов реабилитационных центров Самары, Новокуйбышевска и Тольятти, ознакомив их с правилами игры, терминологией и классификацией, особенностями экипировки и приспособлений в бочча Мероприятие вызвало большой интерес, в результате чего была достигнута договоренность об открытии секций в учреждениях реабилитации детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья).

— На каждом соревновании мы рады видеть все большее число людей, желающих вести активный образ жизни. Отрадно, что для этого у них есть поддержка и единомышленники. Компания МегаФон стремится не только вдохновлять людей, но и оказывать реальную поддержку Общими усилиями паралимпийская дисциплина "бочча" в Самарской области становится спортом равных возможностей и воплощает в жизнь мечты, — комментирует директор Самарского отделения компании МегаФон Максим Токаренко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 18:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

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