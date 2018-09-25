Александр Хинштейн: "Олег Фурсов претендует на должность главы самарского филиала Фонда соцстраха"

Бывший мэр Самары Олег Фурсов претендует на вакантную должность руководителя Самарского филиала Фонда соцстраха. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
"С утра узнал "приятную" новость: экс-мэр Самары О. Фурсов подал документы на вакантную должность рук. Самарского филиала Фонда соцстраха, дабы вслед за детдомовцами объедать теперь инвалидов. Однако внутреннее чутьё мне подсказывает, что теперь это назначение уже не состоится", — поделился парламентарий.
Напомним, до прихода на должность главы Самары Олег Фурсов занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики региона. В 2015 г. он возглавил администрацию Самары, а 26 октября 2017 г. в городскую думу поступило заявление Фурсова о досрочном прекращении полномочий с 31 октября. Депутаты большинством голосов поддержали его отставку.
Сообщалось, что Олег Фурсов должен был занять должность врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, однако его назначение так и не состоялось.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Долгий путь.