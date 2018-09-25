Александр Хинштейн: "Олег Фурсов претендует на должность главы самарского филиала Фонда соцстраха"

Бывший мэр Самары Олег Фурсов претендует на вакантную должность руководителя Самарского филиала Фонда соцстраха. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

"С утра узнал "приятную" новость: экс-мэр Самары О. Фурсов подал документы на вакантную должность рук. Самарского филиала Фонда соцстраха, дабы вслед за детдомовцами объедать теперь инвалидов. Однако внутреннее чутьё мне подсказывает, что теперь это назначение уже не состоится", — поделился парламентарий.

Напомним, до прихода на должность главы Самары Олег Фурсов занимал пост министра труда, занятости и миграционной политики региона. В 2015 г. он возглавил администрацию Самары, а 26 октября 2017 г. в городскую думу поступило заявление Фурсова о досрочном прекращении полномочий с 31 октября. Депутаты большинством голосов поддержали его отставку.

Сообщалось, что Олег Фурсов должен был занять должность врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области, однако его назначение так и не состоялось.