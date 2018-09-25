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Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чье тело он три недели возил в термобудке "Газели"

ТОЛЬЯТТИ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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26-летнего жителя Тольятти Дмитрия Ефремова заподозрили в убийстве жены, чье тело, завернутое в полиэтиленовый пакет, было обнаружено в термобудке припаркованной "Газели", сообщает samara.kp.ru.

Тольяттинка Галина Ефремова пропала из поля зрения родных в начале сентября. Муж Дмитрий отвез их двухлетнего сына к теще в Ульяновскую область, а всем интересующимся говорил, что супруга отправилась отдыхать в Турцию.

Правда выяснилась только в понедельник, 24 сентября, когда правоохранители вскрыли термобудку "Газели", припаркованной у дома №18 на ул. Дзержинского, в котором жила семья Ефремовых. На резкий неприятный запах от автомобиля неоднократно жаловались местные жители. Внутри фургона полицейские обнаружили труп Галины Ефремовой, завернутый в полиэтиленовый пакет.

"Судя по изменениям тела, смерть потерпевшей наступила около трех недель назад. Есть основания полагать, что она насильственная - у женщины вокруг шеи был обмотан провод. Также в салоне обнаружены пятна крови. К слову, нет сведений, что автомобиль все это время стоял на месте", - рассказал изданию собственный источник.

Галину опознали быстро: на пальце обручальное кольцо, при ней - оба паспорта, российский и заграничный. Автомобиль, в котором нашли тело женщины, принадлежал Дмитрию, занимавшемуся организацией грузоперевозок. Отметим, что застать его дома полицейским не удалось.

В СУ СК Самарской области по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Задержаний по нему еще нет. Где скрывается Ефремов, неизвестно.

"Преступление пока не раскрыто. В этом направлении ведется работа", - сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Шкаева.

По информации издания, Дмитрий и Галина поженились три года назад, два года назад у них родился сын. Соседи и знакомые считали их образцовой парой.

Расследование продолжается. Назначены экспертизы, которые помогут определить точные причины смерти Галины. Если вина Дмитрия Ефремова подтвердится, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Есть версия, что он скрывается в соседнем регионе.

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