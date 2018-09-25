"Балтика" сварит юбилейный декалитр пива "Самара"

В сентябре объем пива "Самара", выпущенного компанией "Балтика" с 2003 года, достигнет 65 миллионов декалитров. Варка "юбилейного" декалитра начнется на заводе "Балтика-Самара" 28 сентября. Принять участие в этом торжественном мероприятии смогут все желающие, достигшие 18 лет.
В этом году региональный сорт, как и сам завод "Балтика-Самара", отмечает свой 15-летний юбилей. Пиво "Самара" производится с первых дней работы предприятия. При разработке этого сорта были учтены вкусы и предпочтения жителей региона. Уже полтора десятилетия "Самара" пользуется неизменной популярностью и высоко оценивается потребителями. Так, в 2017 году во время "слепой" дегустации" 60% участников исследования признали "Самару Светлое" лучшим образцом.
Эксперты также неоднократно отмечали бренд, созданный "Балтикой" для жителей Самары. Дипломы и Золотой знак качества Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", золотые медали Поволжской агропромышленной выставки, Серебряная премия "Бренд года / EFFIE" в номинации "Региональный проект", диплом "Золотой бренд Самарской области" — это лишь некоторые из наград, полученных "Самарой" за свою историю.
"Сегодня можно смело сказать, что пиво "Самара" — чемпион по забегу на длинные дистанции. Продажи этого "народного пива", название которого придумали сами жители региона, формируют основу регионального портфеля нашего филиала", — отметил директор завода "Балтика-Самара" Сергей Щекин.
С момента своего запуска в 2003 году завод "Балтика-Самара" стал одним из крупнейших налогоплательщиков: на его долю приходится 84% всех акцизов от пивоваренной отрасли в регионе, а общая сумма, выплаченная предприятием в областной бюджет, превысила 61 миллиард рублей. На собственную модернизацию за 15 лет завод направил порядка 6,5 млрд рублей, что позволяет в том числе регулярно осваивать выпуск новых сортов. В линейке "Самара" в настоящее время три сорта: "Самара Классическое", "Самара Живое" и "Самара Светлое".
"Мы развиваем главный региональный бренд в полном соответствии с нашим смыслом существования — "варить пиво для лучшего сегодня и завтра". И это лучшее завтра создается не только благодаря нашему вкладу в экономику. Последовательно внедряя традиции ответственного потребления, мы формируем потребителя нового типа, ориентированного прежде всего на высокое качество пива. А то, как мы его обеспечиваем, совершеннолетние жители Самарской области смогут увидеть сами, приняв 28 сентября участие в варке юбилейного 65-миллионного декалитра пива "Самара". Будем рады видеть всех ценителей "народного" бренда!" — говорит менеджер по управлению региональным портфелем Алена Логунова.
Стать участником "юбилейной" варки и экскурсии на завод можно, отправив заявку на электронный адрес panfilova_na@baltika.com или позвонив по телефону: (846) 276-43-33. Заявки принимаются до 27 сентября включительно.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.