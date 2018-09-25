"Балтика" сварит юбилейный декалитр пива "Самара"

В сентябре объем пива "Самара", выпущенного компанией "Балтика" с 2003 года, достигнет 65 миллионов декалитров. Варка "юбилейного" декалитра начнется на заводе "Балтика-Самара" 28 сентября. Принять участие в этом торжественном мероприятии смогут все желающие, достигшие 18 лет.

В этом году региональный сорт, как и сам завод "Балтика-Самара", отмечает свой 15-летний юбилей. Пиво "Самара" производится с первых дней работы предприятия. При разработке этого сорта были учтены вкусы и предпочтения жителей региона. Уже полтора десятилетия "Самара" пользуется неизменной популярностью и высоко оценивается потребителями. Так, в 2017 году во время "слепой" дегустации" 60% участников исследования признали "Самару Светлое" лучшим образцом.

Эксперты также неоднократно отмечали бренд, созданный "Балтикой" для жителей Самары. Дипломы и Золотой знак качества Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России", золотые медали Поволжской агропромышленной выставки, Серебряная премия "Бренд года / EFFIE" в номинации "Региональный проект", диплом "Золотой бренд Самарской области" — это лишь некоторые из наград, полученных "Самарой" за свою историю.

"Сегодня можно смело сказать, что пиво "Самара" — чемпион по забегу на длинные дистанции. Продажи этого "народного пива", название которого придумали сами жители региона, формируют основу регионального портфеля нашего филиала", — отметил директор завода "Балтика-Самара" Сергей Щекин.

С момента своего запуска в 2003 году завод "Балтика-Самара" стал одним из крупнейших налогоплательщиков: на его долю приходится 84% всех акцизов от пивоваренной отрасли в регионе, а общая сумма, выплаченная предприятием в областной бюджет, превысила 61 миллиард рублей. На собственную модернизацию за 15 лет завод направил порядка 6,5 млрд рублей, что позволяет в том числе регулярно осваивать выпуск новых сортов. В линейке "Самара" в настоящее время три сорта: "Самара Классическое", "Самара Живое" и "Самара Светлое".

"Мы развиваем главный региональный бренд в полном соответствии с нашим смыслом существования — "варить пиво для лучшего сегодня и завтра". И это лучшее завтра создается не только благодаря нашему вкладу в экономику. Последовательно внедряя традиции ответственного потребления, мы формируем потребителя нового типа, ориентированного прежде всего на высокое качество пива. А то, как мы его обеспечиваем, совершеннолетние жители Самарской области смогут увидеть сами, приняв 28 сентября участие в варке юбилейного 65-миллионного декалитра пива "Самара". Будем рады видеть всех ценителей "народного" бренда!" — говорит менеджер по управлению региональным портфелем Алена Логунова.

Стать участником "юбилейной" варки и экскурсии на завод можно, отправив заявку на электронный адрес panfilova_na@baltika.com или позвонив по телефону: (846) 276-43-33. Заявки принимаются до 27 сентября включительно.