Художник Наталия Зайцева охотится за красотой

Персональная выставка живописи и графики Натальи Зайцевой "Все, что мило, живо, зримо" пройдет в Самарском областном художественном музее с 27 сентября по 28 октября.

Уроженка Ташкента, Наталия Валерьевна Зайцева окончила Самарское художественное училище им. К.С.Петрова-Водкина (1999-2004), а высшее образование получила в Российской академии живописи, ваяния и зодчества И.С.Глазунова (2004-2010). Илья Сергеевич на представлении дипломной работы Зайцевой поставил ей "8" по пятибалльной шкале.

Наталья Зайцева с И.С.Глазуновым во время стажировки в Италии. Венеция, площадь Сан-Марко, 2008

Наталия Зайцева - представительница традиционной русской художественной школы, где большую роль играет композиция. Это видно в том, как художник работает в разных жанрах. В пейзажах Наталии запечатлены неброские, но выразительные мотивы. Колорит строг, близок к стилистике живописи середины двадцатого века. Портреты привлекают естественностью, нет ничего провокационного, будоражащего, гротескного: девушка, прислонившаяся к иве, клоун в гримерке после представления, спящая пожилая женщина... Необычайно живые и непосредственные, эти образы надолго остаются в памяти. Наталия Зайцева любит работать в графике, ее рисунки углем особенно выразительны.

"В нашем мире столько интересного, загадочного - только успевай выхватывать. Художник похож на охотника, который каждый день охотится за красотой. Самое интересное для меня - это человек, его внутренний мир, неповторимость. Иногда встречаются удивительные люди, как звездочки, к миру которых хочется прикоснуться, обогатиться. Большая радость - попытаться изобразить таких людей. Красивое, интересное, доброе было всегда и всегда будет, как бы ни менялся окружающий нас мир. Нужно стараться это видеть".

Наталия Зайцева является участницей различных выставок. С 2015 года Наталия участвует в проекте "Портретная галерея артистов России в сценических образах". Работы Зайцевой хранятся в музее Российской академии живописи, ваяния и зодчества, в частных собраниях в России, Англии, Германии, Италии и др., выставлялись в аукционных домах Dorotheum, Drouot, "Гелос".