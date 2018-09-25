Гериатры проведут прием пациентов центра социального обслуживания

В среду, 26 сентября, в преддверии Дня пожилого человека мультидисциплинарная бригада Самарской областной клинической гериатрической больницы проведет выездной прием в Центре социального обслуживания населения "Безымянский" (Самара, ул. Сердобская, 14).

В составе бригады — главврач больницы Олег Никитин, врачи-гериатры, кардиолог, гастроэнтеролог.

Пациентам проведут комплексную гериатрическую оценку их состояния и дадут индивидуальные рекомендации по снижению факторов риска различных заболеваний.

Комплексная гериатрическая оценка состояния здоровья пожилых и старых людей дает наиболее полную и объективную картину не только их физического здоровья, но и состояния психики, социальной адаптированности и общей удовлетворенности жизнью.