В музей истории пожарно-спасательного дела теперь можно купить билеты онлайн

Туристский информационный центр Самарской области запустил сервис онлайн продажи билетов в Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела.

С 25 сентября новая функция стала доступна всем пользователям официального туристического приложения и портала samara.travel.

Уже 29 сентября гости смогут посетить 3-х этажный комплекс действующего объекта МЧС площадью более 1000 кв. м., оборудованного современными мультимедийными технологиями и прикоснуться к славе боевых традиций чрезвычайного ведомства Самарской области.

После приобретения билетов на сайте samara.travel нужно распечатать их, или сохранить в память смартфона или планшета, а затем показать в удобном виде на входе.