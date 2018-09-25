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Туризм Общество

В музей истории пожарно-спасательного дела теперь можно купить билеты онлайн

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Туристский информационный центр Самарской области запустил сервис онлайн продажи билетов в Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела.

С 25 сентября новая функция стала доступна всем пользователям официального туристического приложения и портала samara.travel.

Уже 29 сентября гости смогут посетить 3-х этажный комплекс действующего объекта МЧС площадью более 1000 кв. м., оборудованного современными мультимедийными технологиями и прикоснуться к славе боевых традиций чрезвычайного ведомства Самарской области.

После приобретения билетов на сайте samara.travel нужно распечатать их, или сохранить в память смартфона или планшета, а затем показать в удобном виде на входе.

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Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

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