В музей истории пожарно-спасательного дела теперь можно купить билеты онлайн

Туристский информационный центр Самарской области запустил сервис онлайн продажи билетов в Музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела.
С 25 сентября новая функция стала доступна всем пользователям официального туристического приложения и портала samara.travel.
Уже 29 сентября гости смогут посетить 3-х этажный комплекс действующего объекта МЧС площадью более 1000 кв. м., оборудованного современными мультимедийными технологиями и прикоснуться к славе боевых традиций чрезвычайного ведомства Самарской области.
После приобретения билетов на сайте samara.travel нужно распечатать их, или сохранить в память смартфона или планшета, а затем показать в удобном виде на входе.
Последние комментарии
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....