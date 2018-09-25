Самарцы обеспокоены будущим строительством высотки в Постниковом Овраге

Жители нескольких домов по улицам Ново-Садовой, Ерошевского и Часовой протестуют против предстоящего строительства двухсекционного 16-этажного жилого дома в Постниковом Овраге на ул. Часовой.

Инициативная группа жильцов направила соответствующее обращение в облминстрой.

"Мы сильно опасаемся за сохранность своих домов по причине того, что построены они в 1926-1934 годы, стоят на ленточных фундаментах, все перегородки, перекрытия и лестницы у нас деревянные. При устройстве фундамента будущей застройки может "поплыть" грунт, что приведет к трагедии и угрожает жизни жильцов. Будущая застройка полностью перекроет нам солнечный свет. Дом будут строить на потенциальной спортплощадке и футбольном поле для подростков", - пишут жители микрорайона в обращении.

Речь идет о ЖК "Часовая". Земельный участок находится в собственности у застройщика, он был предоставлен ООО "Прогресс-Н" в качестве компенсационного за достройку жилья для обманутых дольщиков. Проект прошел госэкспертизу, летом компания получила всю необходимую разрешительную документацию на строительство, однако к работам еще не приступили.

Тем не менее жители просят минстрой отменить разрешение на строительство. Также они написали обращение к главе города Елене Лапушкиной и депутату Госдумы Александру Хинштейну.