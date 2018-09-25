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Здравоохранение Общество

В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За неделю - с 17 по 23 сентября - ОРВИ и гриппом заболело порядка 8547 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Показатель заболевших на 10 тыс. населения - 26,6, в том числе в Самаре зарегистрировано 4025 случаев, показатель на 10 тыс. населения - 34,0.

В целом по состоянию на 24 сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом в области регистрируется на неэпидемическом уровне, но отмечается ее сезонный рост. Специалисты регулярно проводят мониторинг циркуляции вирусов. На прошлой неделе медики обследовали 61 человека с клиническими проявлениями ОРВИ и выяснили, что отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, рино- и аденовирусы).

Наиболее эффективной защитой от гриппа остается вакцинация, напоминают в Роспотребнадзоре. В эпидсезоне 2018-2019 годов планируется привить 47% населения губернии. Иммунизация осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств работодателей.

По состоянию на 24 сентября в область поступила 197621 доза вакцины против гриппа для иммунизации детей и 502650 доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 42,6% и 45% от запланированных поставок из федерального бюджета, соответственно. По состоянию на 21 сентября против гриппа привито 474874 человека, что составляет 14,8% от численности населения области: 116728  детей и 358146 взрослых, в том числе 2468 беременных.

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Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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