В Самарской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

За неделю - с 17 по 23 сентября - ОРВИ и гриппом заболело порядка 8547 человек, сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Показатель заболевших на 10 тыс. населения - 26,6, в том числе в Самаре зарегистрировано 4025 случаев, показатель на 10 тыс. населения - 34,0.

В целом по состоянию на 24 сентября заболеваемость ОРВИ и гриппом в области регистрируется на неэпидемическом уровне, но отмечается ее сезонный рост. Специалисты регулярно проводят мониторинг циркуляции вирусов. На прошлой неделе медики обследовали 61 человека с клиническими проявлениями ОРВИ и выяснили, что отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, рино- и аденовирусы).

Наиболее эффективной защитой от гриппа остается вакцинация, напоминают в Роспотребнадзоре. В эпидсезоне 2018-2019 годов планируется привить 47% населения губернии. Иммунизация осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств работодателей.

По состоянию на 24 сентября в область поступила 197621 доза вакцины против гриппа для иммунизации детей и 502650 доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 42,6% и 45% от запланированных поставок из федерального бюджета, соответственно. По состоянию на 21 сентября против гриппа привито 474874 человека, что составляет 14,8% от численности населения области: 116728 детей и 358146 взрослых, в том числе 2468 беременных.