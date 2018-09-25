Жители Красноярского района отметили юбилей своего муниципалитета

В субботу, 22 сентября, в спортивном комплексе с. Красный Яр торжественно отметили 90-летие Красноярского района.

На празднике впервые было присвоено звание почетного гражданина района. Им стал 70-летний Виктор Шевяков, на протяжении 9 лет возглавлявший Красноярский район.



За годы работы Виктора Шевякова главой Красноярского района, здесь было введено около 200 тысяч кв. метров жилья, из них почти 170 тысяч за счет государственных средств, средств предприятий, совхозов и колхозов района. То есть это жилье люди получали бесплатно.

Сегодня Виктор Степанович является председателем общественного совета министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, выступает с лекциями для студентов Самарской сельскохозяйственной академии, передает свой опыт молодым руководителям организаций райцентра.

Получая награду, Виктор Шевяков сказал: "Сегодня я от всей души благодарю всех красноярцев. Конечно, один человек что-то значит, но без людей, без тех, кто делает дела, один человек ничто. Огромное вам спасибо и низкий поклон за то, что вы сделали для родной земли".

Официальную часть праздника открыл парад всех 13 городских и сельских поселений района. Был зачитан поздравительный адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Ваш район по праву гордится своими земляками, среди которых десять Героев Советского Союза, три Героя Социалистического Труда, хлеборобы, рабочие, строители, — говорилось в обращении. — Особые слова благодарности хотел бы адресовать старшему поколению, которое создало тот фундамент, на котором строится благосостояние жителей района".

С приветственным словом к жителям и гостям Красноярского района обратился его глава Михаил Белоусов. "Отдельные слова благодарности необходимо выразить нашим ветеранам, ветеранам труда, — подчеркнул глава района. — Благодаря им, стоявшим у истоков всего хорошего, что есть в нашем районе, мы имеем социальную, дорожную инфраструктуру. Все то, чем мы с вами сегодня пользуемся — это их заслуга. Я благодарю вас, дорогие ветераны, за то, что вы сделали для Красноярского района".

Затем участникам праздника было представлено театрализованное шоу "Красноярский район вчера, сегодня, завтра" и концерт музыкальных и танцевальных групп из Самары и Тольятти.