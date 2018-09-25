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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС победил пекинский "КРС-ОЭРДЖИ" - 4:1

ХАРБИН. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 25 сентября, ЦСК ВВС в матче с пекинским "КРС-ОЭРДЖИ" добился победы со счетом 4:1.

Первыми счет в матче под занавес первого периода открыли хозяева поля. Во втором периоде игроки самарской команды перехватили инициативу. Главным образом за счет коллективных, комбинационных действий. Защитники "КРС-ОЭРДЖИ" просто не знали, откуда и от кого ждать угрозы своим воротам. Ударным для ЦСК ВВС вышел отрезок матча с 24-й по 28-ю минуту. Три шайбы послали в ворота соперников Тесленко, Кутявин и Мнихович.

В последней двадцатиминутке гости отличились ещё один раз. При взятии ворот индивидуальное мастерство проявил Шиксатдаров - 4:1 в пользу "летчиков".

ЦСК ВВС в ближайшее время предстоит вторая домашняя серия игр в ВХЛ — Кубке Шёлкового пути. Следующий матч пройдет в ледовом дворце "Кристалл" 1 октября. ЦСК ВВС сыграет с "Торпедо" из Усть-Каменогорска, сообщает официальный сайт клуба.

ЦСК ВВС: Макаров; Захарчук, Семенов, Ислямов, Рыжих, Шафигуллин, Гусев, Манухов (2); Разумняк, Мингачёв, Тимиров, Кутявин, Набиуллин, Мнихович (к), Шиксатдаров, Угольников, Степаненко, Хафизов, Авцин, Тесленко, Гареев.

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