ХК ЦСК ВВС победил пекинский "КРС-ОЭРДЖИ" - 4:1

Во вторник, 25 сентября, ЦСК ВВС в матче с пекинским "КРС-ОЭРДЖИ" добился победы со счетом 4:1.

Первыми счет в матче под занавес первого периода открыли хозяева поля. Во втором периоде игроки самарской команды перехватили инициативу. Главным образом за счет коллективных, комбинационных действий. Защитники "КРС-ОЭРДЖИ" просто не знали, откуда и от кого ждать угрозы своим воротам. Ударным для ЦСК ВВС вышел отрезок матча с 24-й по 28-ю минуту. Три шайбы послали в ворота соперников Тесленко, Кутявин и Мнихович.

В последней двадцатиминутке гости отличились ещё один раз. При взятии ворот индивидуальное мастерство проявил Шиксатдаров - 4:1 в пользу "летчиков".

ЦСК ВВС в ближайшее время предстоит вторая домашняя серия игр в ВХЛ — Кубке Шёлкового пути. Следующий матч пройдет в ледовом дворце "Кристалл" 1 октября. ЦСК ВВС сыграет с "Торпедо" из Усть-Каменогорска, сообщает официальный сайт клуба.