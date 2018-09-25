"Ладья" в повторном мачте разгромила "Алтай" - 6:1

Во вторник, 25 сентября, в очередном матче МХЛ тольяттинская "Ладья" на выезде встречалась с усть-каменогорским "Алтаем".
Счет в матче открыли хозяева, и "Ладья" сумела сравняться только во втором периоде благодаря голу Егора Быстрова - 1:1. "Алтай" посыпался в третьем периоде, пропустив пять безответных шайб - 1:6. У тольяттинцев отличились Семен Журавлев, Егор Быстров (оформил дубль), Евгений Грошев, Константин Кухарев и Максим Цыбин, сообщает официальный сайт лиги.
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