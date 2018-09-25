Проект образовательного центра на третьей просеке разработает "ТеррНИИгражданпроект"

Управление капитального строительства подвело итоги аукциона на проектирование образовательного центра для одаренных детей. Итоги конкурса опубликованы на портале госзакупок. По решению конкурсной комиссии работы выполнит ГУП "ТеррНИИгражданпроект" за 26,4 млн рублей.

Напомним, речь идет о проектировании образовательного центра на 600 мест по адресу: Самара, 3-я просека, 3 и 5.

Согласно аукционной документации, все проектно-изыскательские работы должны быть выполнены за 13 месяцев. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, проекты планировки и межевания территории, а затем разработать проектно-сметную документацию для строительства объекта, в том числе эскизный проект, проектную, рабочую и сметную документацию и получить положительные заключения госэкспертизы.

Согласно аукционной документации, площадь участка составляет около пяти гектаров. Сейчас на нем размещаются неэксплуатируемые спальные корпуса детских оздоровительных лагерей. При этом часть земельного участка, отведенного под проектирование и строительство объекта, находится в водоохраной зоне. Кроме того, в соответствии с ранее выполненными геофизическими работами, выявлены карстовые образования в месте строительства объекта.

В документах закупки сказано, что по заказу ГКУ "УКС" проектной организацией ООО "НИИПРИИ "Севзапинжтехнология" уже разработана проектная и рабочая документация на строительство общеобразовательного центра с круглосуточным пребыванием по работе с одаренными детьми по адресу: 3-я просека, дома №№ 3, 5 в Октябрьском районе Самары. Однако по проектной документации получено отрицательное заключение госэкспертизы.

Предполагается, что обучающимися регионального образовательного центра станут обучающиеся старшей ступени обучения (8-11-х классов) образовательных организаций Самарской области. Плановая численность обучающихся Центра составляет 600 человек, в том числе в перспективе планируется обучение до 320 иногородних обучающихся. Подготовка обучающихся в Центре ведется с восьмого класса по шести профильным направлениям с обязательным углубленным изучением английского языка: физика, математика, химия, биология, робототехника, информационные технологии.

По каждому профильному направлению в каждой возрастной параллели формируются классы численностью 25 человек (по одному классу в каждой возрастной параллели).

В единый комплекс Центра должны войти учебный корпус, столовая, физкультурно-спортивный центр, центр внеурочной деятельности. Все части комплекса Центра должны быть соединены, чтобы из одной части можно было попасть в другую, не выходя на улицу. При проектировании должна быть предусмотрена возможность в перспективе включения в ансамбль зданий корпуса гостиницы для проживания иногородних обучающихся на 320 человек. Вокруг территории выполнить решетчатое ограждение. Длина ограждения — 1,6 км. На въезде на территорию Центра необходимо оборудовать пропускной пункт. Длина здания центра ориентировочно должна составить 270 м, ширина — 20-30 м, этажность — не более четырех этажей. Общая площадь комплекса ориентировочно должна быть около 18,5 тыс. кв. метров.

При этом предельная стоимость строительства объекта не должна превышать 502,9 млн рублей.