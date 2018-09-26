В Тольятти погибла женщина, упавшая с дома на Майском проезде

Во вторник, 25 сентября, примерно в 10:20, по предварительным данным, с одного из этажей дома на Майском проезде упала женщина в возрасте около 58 лет, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Женщина скончалась до прибытия бригады "скорой помощи". Обстоятельства случившегося устанавливаются.