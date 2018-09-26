Ночью в Шигонском районе ликвидирован крупный пожар в частном доме

В среду, 26 сентября, в 0:35 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Набережной в с. Усолье Шигонского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом и надворные постройки на площади 100 кв. м. Пожар был полностью ликвидирован в 1:21.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.