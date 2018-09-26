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Театр Культура

В Новокуйбышевске прошел круглый стол "Театр в малых городах"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самым масштабным событием специальной программы "Золотой Маски" в Новокуйбышевске" стал круглый стол "Театр в малых городах". Четыре часа участники со всей России рассказывали о проблемах своих коллективов и делились способами их решения.

 

На круглый стол приехала генеральный директор "Золотой Маски" Мария Ревякина. Дискутировали руководители со всей России: директор Серовского театра драмы Наталия Мозжакова, Альметьевского драматического театра Фарида Исмагилова, Минусинского драматического театра Вячеслав Царенко, худрук Минусинского театра Алексей Песегов, главный режиссер Глазовского театра "Парафраз" Дамир Салимзянов, худрук Лесосибирского театра "Поиск" Олег Ермолаев, главный режиссер Русского драматического театра "Мастеровые" Денис Хуснияров (Набережные Челны) и худрук театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе. Модерировала беседу театральный критик, арт-директор Центра им. Вс.Мейерхольда Елена Ковальская. Участвовала в круглом столе и руководитель Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова (фонд выступает генеральным партнером региональных гастролей "Золотой Маски").

Малые города, конечно, не похожи друг на друга: от Новокуйбышевска до Самары 20 километров, а от Лесосибирска до Красноярска — 300, поэтому "Грань" может рассчитывать на самарского зрителя, а, например, глазовский "Парафраз", чтобы привлечь ижевскую публику, инициировал в республике театральный туризм. Но много и общих проблем: помещения для хранения декораций, транспорт для поездок на гастроли, текучка кадров, оснащение театральных залов… Да что там залы, у многих театров до сих пор не решен вопрос с собственным пространством. И если "Грани" собираются построить отдельное здание, то Серовскому театру — пока нет.

Все собравшиеся в Новокуйбышевске руководители получают субсидию, выделенную Правительством для поддержки театров малых городов. На круглом столе сформировали список предложений по условиям расходования этих средств, в котором звучали все те же вопросы: хранение декораций, ремонт в зале, создание сайта… Но самое главное — директора и режиссеры попросили продлить программу, без которой многим придется вернуться к постановкам "на двух стульях".

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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