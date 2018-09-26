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АвтоВАЗ проведет делистинг акций компании

МОСКВА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ПАО "АвтоВАЗ" проведет делистинг акций компании, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на главу ГК "Ростех" Сергея Чемезова.

"Делистинг будет", — сказал Чемезов, напомнив, что акционеры сейчас проводят процедуру рекапитализации компании. "Вы знаете, сейчас мы закончим все, с кредитами разберемся, с теми, которые мы давали, выкупим, обязательное предложение сделаем всем миноритариям, выкупим, кто захочет, все акции, а потом будем думать, что дальше делать", — добавил он.

Напомним, как сообщал старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор в конце августа, совместное предприятие ГК "Ростех" и альянса Renault-Nissan Alliance Rostec Auto B.V. намерено довести свою долю в капитале ПАО "АвтоВАЗ" до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, после чего возможен делистинг акций АвтоВАЗа.

Он также напомнил, что акционеры АвтоВАЗа проводят процедуру рекапитализации компании по плану, согласованному между Renault и "Ростехом". "Как вы помните, в конце 2016 г. была проведена допэмиссия по открытой подписке, в этом году мы провели допэмиссию по закрытой подписке и сейчас направили обязательное предложение по выкупу акций, по итогам которого более 95% акций должно быть консолидировано. И как только мы увидим, что этот порог достигнут — результаты будут готовы 10 сентября, — тогда мы можем запустить финальный процесс, который позволит нашему СП Rostec Auto B.V. довести свою долю до 100%", — сказал топ-менеджер.

"Возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли делистинг акций АвтоВАЗа.

По его словам, сроки проведения squeeze-out пока не определены. "Необходимо пройти ряд регуляторных процедур Центробанка, поэтому я не могу назвать точную дату. Это займет несколько месяцев. Но пока точных сроков у нас нет", — отметил Николя Мор.

Также пока не называется сумма, которая понадобится для выкупа акций: "Это зависит от оценки стоимости акций, которая должна быть проведена в соответствии с регуляторными процедурами", — сказал он.

Комментируя цену обязательного предложения, которая была установлена на уровне 12,4 руб. за обыкновенную акцию, 12,2 руб. — за привилегированную акцию, Николя Мор указал, что в случае с принудительным выкупом она может отличаться. "И для того, чтобы установить цену для принудительного выкупа, мы должны следовать правилам ЦБ. Плюс, государство защищает права миноритариев, поэтому мы должны быть уверены в том, что все делаем правильно", — добавил топ-менеджер.

В мае 2018 г. председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов оценивал, что оферта, выставленная миноритарным акционерам автопроизводителя, принесет мажоритарию, направившему предложение о выкупе, 8-10% акций компании.

Делиистинг — исключение ценных бумаг определённого эмитента из котировального списка фондовой биржи. После делистинга ценные бумаги компании-эмитента не могут торговаться на бирже, где компания исключена из котировального списка. Ценные бумаги, исключенные из котировального списка, могут торговаться на внебиржевом рынке ценных бумаг (Прим. редакции).

Гид потребителя

Последние комментарии

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