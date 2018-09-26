В Ставропольском районе из частного дома украли 110 тыс. руб. и наручные часы

В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратилась жительница сельского поселения Тимофеевка с заявлением о том, что неизвестные злоумышленники проникли в ее дом и похитили 110 тыс. руб. и наручные часы, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Общий причиненный ущерб составил 119 тыс. рублей.

Сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего и провели осмотр места происшествия, в результате которого было установлено, что проникновение в помещение произошло путем отжатия рамы окна. Также были изъяты отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие злоумышленнику.

В результате проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный уроженец одной из соседних республик, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. По горячим следам оперативники задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе опроса подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды, а часы выбросил.

Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", следственным отделением ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.