В Ставропольском районе из частного дома украли 110 тыс. руб. и наручные часы

В дежурную часть ОМВД России по Ставропольскому району обратилась жительница сельского поселения Тимофеевка с заявлением о том, что неизвестные злоумышленники проникли в ее дом и похитили 110 тыс. руб. и наручные часы, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Общий причиненный ущерб составил 119 тыс. рублей.
Сотрудники полиции, выехавшие по указанному адресу, опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего и провели осмотр места происшествия, в результате которого было установлено, что проникновение в помещение произошло путем отжатия рамы окна. Также были изъяты отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие злоумышленнику.
В результате проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 37-летний безработный уроженец одной из соседних республик, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. По горячим следам оперативники задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе опроса подозреваемый признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на личные нужды, а часы выбросил.
Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража", следственным отделением ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Последние комментарии
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...