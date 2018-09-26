Дмитрий Колчин: "Буду снимать свой сериал"

Известный самарский КВНщик Дмитрий Колчин, сыгравший тренера сборной России - главную роль в сериале "Большая игра", в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о работе на съемочной площадке, о возможном продолжении кинокарьеры и о планах на собственный фильм.

- Дмитрий, кто предложил вам сняться в "Большой игре"?

- На пробы меня позвал Давид Кочаров, мой товарищ, продюсер и один из авторов идеи сериала. На главную роль народного тренера России по футболу претендовало много актеров, абсолютно разных типажей.

— Вас утвердили сразу?

— Я год ездил по пробам. Но так было не только со мной. Очень долго подбирали актрису на главную любовную линию, Анна Котова-Дерябина (Наташа) была последним человеком, которого утвердили. Менялось много людей, за съемочный процесс сменился даже режиссер.

— Где проходили съемки, сколько времени они заняли?

— Съемки проходили в Москве: павильоны, подмосковные города, войсковые части. Начали снимать в середине декабря, закончили в начале августа. У меня за этот промежуток было шестьдесят съемочных дней.

— Сериал закончился довольно неоднозначно. Будет ли продолжение?

— Продолжение, конечно, нужно. Но приглашение на съемки второго сезона я еще не получил. Но точно знаю, что для третьего сезона придумана суперконцепция, которая станет бомбой для нашей страны.

— Как вы относитесь к своему герою Дмитрию Попову?

— Он добрый парень, честный по отношению к себе, во многом от этого комичный. Верный товарищ. Постоянно вытаскивает друга Гену из неприятностей, в которые он попадает. Но при этом лежебока. Живет один, холостяк, женщин боится. Все, что с ним происходит — метаморфоза. Жизнь после того, как он стал тренером — стресс.

Моей задачей было сыграть человека, которого примет народ. При этом в одних эпизодах его должно быть жалко, в других — он должен стать неприятен и т. д. Каждый этот этап наслаивался, поэтому Попов и получился таким, какой он есть на экране.

— Какие взаимоотношения были с актерами сериала?

— Я единственный актер, который был вообще без какого-либо образования. Даже без опыта. Все "по-отечески" брали шефство надо мной. Помогали, советовали.

В сериале снимались люди голливудского уровня и новички. Этот симбиоз давал странный результат, который в итоге оказался крутым.

Были внесъемочные точки пересечения. Максим Лагашкин (по сериалу Цветков) из Новокуйбышевска — практически мой земляк. Много общих знакомых с Сережей Лавыгиным (по сериалу лучший друг Гена). Мы похожи, нас связывает юмор. Мы сильно сблизились, до сих пор общаемся, в гости приезжаем друг к другу. Если в одной смене работали, то у меня настроение всегда на высоте было, съемочный день классно проходил.

- Расскажите о забавных ситуациях во время съемок.

— Снимали сцену, где Попов пришел на кухню к футболистам. Там была красивая выкладка дорогих блюд. Тренер ходит и говорит: "Вместо этого — гречка, здесь — гречка, сюда — гречку с мясом!".

Все, сцену сняли. Кто-то говорит, мол обед для съемочной группы опаздывает. И тут из толпы "А давайте это съедим. Это же настоящие еда, тем более омары, икра". Все классно и вкусно поели. А потом оказалось, что обед вовсе и не опаздывал.

— Как вы считаете, главная героиня все-таки влюбилась в Дмитрия Попова?

— Наташа в Диму влюбилась, однозначно. Она просто натура такая, отношений боится. Причем влюбилась в него давно. Просто гнала от себя все эти мысли. Наташа слабо чувства проявляет, старается края сглаживать. Да вообще, во втором сезоне они с Димой 100% поженятся. Весь сезон будет полностью лежать на любовных линиях, если он выйдет, конечно. И Наташа с Димой, и Маруся со Смолиным и Гришиным, и Гена себе найдет вторую половинку, обязательно.

— Как вы считаете, у нашей сборной России по футболу может быть народный тренер, как Дмитрий Попов?

— Тренер без народа — неполноценная картина. А дорогой он — заграничный, профессиональный или нет — никого не волнует. Я считаю, что для России — тренер должен быть наш, российский. Поэтому такой человек, как Дмитрий Попов вполне может стать тренером. Неважно, что он непрофессиональный. Важно, что он из народа.

— Какие вопросы после выхода сериала вам задают инстаграм-подписчики?

— Не поверите. Ровно половина из тех людей, что пишут, не знают, что сериал вышел на экран. "Как называется сериал и когда он будет показан?" — спрашивают сейчас, когда все уже прошло.

Вообще, вопросы начали поступать после финальной речи Дмитрия Попова. Ее репостнул Юрий Дудь, Артем Дзюба. Зрители подумали, что это промо сериала.

— Финальная речь Дмитрия Попова никого не оставила равнодушным. Более того, она взорвала интернет-пространство. Что вы думаете по поводу монолога?

— Это был большой монолог, четыре страницы кинотекста. Довольно сложно такое именно сыграть. Поэтому я подогнал текст под себя, как я бы прожил этот момент. Монолог не о футболе, а о нашей стране и я с ним полностью согласен. Я не получил ни одного отрицательного отзыва. Поддержали 99,9% зрителей.

— Дмитрий, вы не думали переехать в Москву? Если будут съемки второго и третьего сезонов, перелеты будут занимать слишком много времени.

— Я в Москву летаю так часто, что меня в аэропорту уже не досматривают. Но в Самаре мне комфортнее, намного. Комфортно утром пить чай и смотреть на Волгу, удобно до родителей доехать в любой момент, пешком ребенка до школы проводить. В Москве я буду лишен этого.

Я создавал условия, чтобы жить здесь и работать там много лет. Сейчас это удается, может через месяц будет по-другому. Не знаю.

— В каких проектах вы сейчас задействованы?

— Я еще не получил подтверждение об участии во втором сезоне сериала "Большая игра", поэтому не могу быть задействован ни в чем глобальном. Не хочу разрываться. Нужно будет попадать в жесткий график, я не готов.

На данный момент у меня четыре-пять небольших проектов. "Большая игра" был одним из семи, в которых я участвовал одновременно. Где-то был креативным продюсером, где-то сценарии писал, где-то актером. Вот такой тетрис.

— В одном из интервью вы говорили, что никогда не стремились быть в кадре. А теперь мы видим вас не просто в кадре, но даже в главной роли. Хотите дальше продолжать актерскую деятельность?

— У меня не было амбициозной необходимости быть в кадре. Как и не было желания быть красавчиком, например. Ну как я могу быть красавчиком? Вы посмотрите на меня? Это же нереально.

Да, я хочу играть в кино, но не везде. Если мне позвонят и скажут, что Борис Хлебников хочет пригласить меня на съемки, я скажу: "вылетаю".

— С какими каналами вы сотрудничали?

— Я не работал ни на одном канале. Чтобы там работать надо быть в штате. Я работал с продакшенами. Но хочу сотрудничать с новым каналом. Каналом, которого нет в этой телевизионной гонке.

Конечно, если "Россия" позвонит и предложит сотрудничество — я пойду. Если будет классное предложение, я рассмотрю.

— Какой творческой деятельностью вы занимаетесь на данный момент?

— Пишу. Работаю над сценарием сериала. Это будет комедия для взрослых. О том, как можно резко поменять жизнь в городе, как можно жить весело. Главная линия в сериале будет женская, но и для себя придумаю какую-нибудь роль.