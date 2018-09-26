Мнение экспертов: фото и видео в Интернете о радиации на "Фосфоре" являются фальсификацией

По мнению экспертов, фото и видео в Интернете о радиации на заброшенном заводе "Фосфор" в Тольятти являются фальсификацией.

Напомним, 24 сентября состоялся внеплановый выезд экспертов на территорию тольяттинского предприятия с целью измерения уровня радиации, который показал, что все показатели находятся в пределах естественного фона.

Как прокомментировал корреспонденту Волга Ньюс руководитель управления региональной экологической политики минлесхоза Самарской области Андрей Ардаков, эти замеры провели во внеочередном порядке по инициативе министерства.

Поводом для рейда послужила информация, которую опубликовало одно из городских изданий, отреагировав на сведения тольяттинца, пожелавшего остаться неизвестным (назовем его "сталкер"). В публикации говорилось о посещении корреспондентами вместе с ним территории вышеуказанного завода и фиксации дозиметром повышенного в сотни раз радиационного фона. Информация и видеоролик об этом опубликованы в Интернете.

По словам представителей минлесхоза, они связывались с представителями газеты и приглашали их вместе со "сталкером" поучаствовать в рейде, а заодно пообщаться с представителями власти, но получили отказ, в котором люди сослались на занятость.

В недавнем рейде, который провели по инициативе правительства региона, побывала и корреспондент Волга Ньюс.

Замеры во время рейда проводил лично начальник радиометрической лаборатории поволжской гидрометобсерватории Евгений Сергейчук. Каждый присутствующий мог ознакомиться с показаниями прибора. Как пояснил эксперт, измерения выполняются с помощью дозиметра ДКГ- 07Д "Дрозд". По его словам, прибор этот - поверенный и включен в госреестр.

Сначала мощность дозы гамма-излучения на местности замеряли за воротами (перед въездом на территорию "Фосфора"). Затем эксперты проехали к полуразрушенному зданию цеха №81, по поводу которого и поступила тревожная информация в СМИ о повышенном радиационном излучении. Там искали радиацию на улице в нескольких десятках метрах от постройки, после чего сделали замеры внутри нее на первом этаже помещений.

"Нормой для городской территории является фоновый показатель в 0,3 микрозиверта (мкЗв) в час, - сообщил Евгений Сергейчук. - Как мы все убедились, во всех точках уровень фона находится в пределах нормы. За воротами территории мы отметили максимум в 0,14 мкЗв, на границе цеха - 0,17 мкЗв, а внутри него (в том месте, где ранее обнаруживали радиационное загрязнение) - 0,23 мкЗв, что, по критериям радиационной безопасности, тоже в пределах нормы. Таким образом, каких-то локальных источников повышенной радиации мы не обнаружили и подтверждаем, что обстановка на территории данного цеха стабильная".

Сергейчук рассказал, что регулярные обследования на радиацию проводятся ежедневно в различных стационарных точках территории Самарской области. В Тольятти этим занимается метеостанция, которая проводит измерения восемь раз в сутки через каждые три часа на площадке, расположенной на ул. Ботанической, 12.

Поскольку все данные показали, что во всех трех точках, где были проведены измерения, уровень радиационного фона находится на уровне ниже максимального показателя нормы, максимум которой приходится на 0,3 микрозиверта, эксперты пришли к выводу, что информация о повышенной радиации, опубликованная в СМИ, не соответствует правде. Ардаков вспомнил случаи, когда присылали фото с зашкаливающими показателями дозиметров, заснятых на фоне конструкций китайских промышленных объектов, которые пытались выдать за отечественные.

"Жители Тольятти могут не опасаться: радиационного заражения на территории "Фосфора" нет, - подчеркнул Андрей Ардаков. - Отмеченный нами фон был на уровне естественного, в том числе и на участке, где находится цех №81, где ранее отмечали повышение радиации. Считаю, что тревожные фотографии и съемки, размещенные в Интернете, могли быть сделаны где угодно, в том числе с применением какого-то точечного источника радиации, например, в виде "таблеточки". Кроме того, эти фото были сделаны на фоне достаточно ровного бетонного пола, где отсутствует пыль. Здесь же, как вы видите, груды камней и строительного мусора, покрытые толстым слоем пыли. Выводы делать вам. Но мы с помощью прибора подтвердили безопасность как в самом цеху, так и на прилегающих территориях".

Отметим, на нижнем этаже здания, где в том числе проводилось измерение, действительно нет ровных поверхностей, а тем более бетонного пола.

При этом, согласно опубликованной на сайте тольяттинского издания информации (где, кроме редакционного материала, размещен любительский видеоролик), неофициальные замеры, где прибор неизвестного тольяттинца зафиксировал самое сильное излучение, сделаны не на нижнем уровне, а на четвертом этаже. Но эксперты не рискнули подниматься по лестницам полуразрушенного здания, чтобы проверить эти сведения. Не советуют они это делать и остальным, поскольку перемещаться внутри ветхого строения небезопасно не только для здоровья, но и для жизни.

Сейчас тольяттинские чиновники пытаются найти собственника разрушенного здания на территории обанкротившегося предприятия ОАО "Фосфор", где когда-то находился цех №81, в котором в восьмидесятые годы прошлого века произошла утечка радиации. Попытки найти хозяина и заставить его принять меры к обеспечению безопасности его имущества пока безуспешны.

О поисках владельца недвижимости, которая раньше служила цехом, сообщила руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды горадминистрации Надежда Павлинова, которая также участвовала в рейде.

Комментируя ситуацию, она сообщила, что территория бывшего "Фосфора" находится на контроле на всех уровнях власти и у различных проверяющих органов. Земля под заводом принадлежит мэрии, а корпуса - различным фирмам.

"Нам неизвестно, что тут и как делает собственник в плане экологического контроля, - сообщила Павлинова. - Но администрация в 2009 и 2015 годы проводила замеры, а Роспотребнадзор их осуществляет ежеквартально. Сам 81-й цех раньше принадлежал ОАО "Ависта", которое, в свою очередь, проводило исследования на радиационные излучения. Привлекалась специализированная военная организация "Урангео", исследовавшая 23 участка, и кое-где были превышения фона. Лицу, ответственному за данное здание, поручено провести все мероприятия, способствующие безопасности. Но сегодня снова, как выяснилось, сменился собственник. Это ООО "Техпром", с представителем которого мы не знакомы. Мы не можем его найти, чтобы потребовать от него провести необходимые мероприятия. Мы неоднократно по этому поводу обращались в прокуратуру, отсылали запросы в другие инстанции. Пока наши усилия были тщетны, но мы продолжим работу в этом направлении".

Андрей Ардаков в ходе рейда также сообщил, что областная заявка на включение в национальный проект "Экология" программы по рекультивации территории бывшего ОАО "Фосфор" уже отправлена в правительство Российской Федерации и ждет решения вышестоящих властей.

Он напомнил, что к экологической обстановке на прекратившем деятельность в начале двухтысячных химическом гиганте давно приковано внимание не только жителей города и местной власти, но и представителей областного правительства.

Известно, что на этом заводе еще в период его активной деятельности летом 1983 г. в цехе №81 произошло локальное экологическое ЧП: двое практикантов из любопытства похитили капсулу, содержащую цезий, и разрушили ее, из-за чего произошла утечка радиации. После того как этот факт обнаружили, источник излучения законсервировали и забетонировали, а также изолировали помещения, где он оказался.

По истечении более чем двух десятков лет, когда в 2007 г. предприятие-банкрот закрыли, а его имущество распродали между несколькими десятками собственников, вся его производственная "химия" тоже никуда не делась. Ядовитые отходы (которые отнесены к первой и второй категории опасности и при соединении с водой и кислородом способны взрываться) так и остались в бочках, которые со временем подвергаются коррозии.

Тольяттинцы считают эту территорию чем-то вроде бомбы замедленного действия. Ведь, помимо частых пожаров, которые случаются там из-за складирования фосфорсодержащих веществ, люди опасаются утечек радиации. В частности, в 2008 г. в том самом злосчастном цехе уже официально фиксировали фон радиационного загрязнения, превышающий норму от 2 до 200 раз.

Учитывая серьезность экологической проблемы, как отметил Андрей Ардаков, и была направлена заявка в правительство страны.

Отметим, что тольяттинские власти уже много лет пытаются добиться от вышестоящих властей выделения денег на проведение рекультивации территории бывшего "Фосфора" с целью приведения ее в нормативное состояние. Но на уровне страны не было подходящих целевых программ, в которых город мог бы принять участие.

С появлением на уровне федерации национального проекта "Экология", включающего стратегические задачи экологического развития России до 2024 г., появилась возможность, заявив о вышеуказанной проблеме, надеяться на ее решение.

Как сообщил Андрей Ардаков, правительство региона рассчитывает получить на эти цели федеральные средства, чтобы в перспективе открыть здесь в Тольятти на территории бывшего химического предприятия новые производства.