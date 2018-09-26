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Дорожное строительство Транспорт и связь

На девяти аварийно-опасных участках региональных дорог оборудуют шумовые полосы

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги по поиску подрядчика на выполнение работ по устройству шумовых полос на аварийно-опасных участках автомобильных дорог регионального значения. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

Речь идет о девяти аварийно-опасных участках дорог. Это пересечение трасс Кинель — Богатое — Борское и Борское — Таволжанка, два пешеходных перехода на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград, пешеходный переход и кольцевая развязка на трассе Обход Самары, пешеходный переход на Обводной г. Самары от М5 "Урал" до "Самара — Волгоград", и три перекрестка в Тольятти — Обводное шоссе/ул. Новозаводская, Обводное шоссе /ул. Шоссейная (поворот на с. Васильевка) и Обводное шоссе/Хрящевское шоссе.

Все работы нужно выполнить до 15 ноября.

Начальная максимальная цена контракта — 3 млн рублей.

Подрядчика определят 11 октября.

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